Nach Covid-Infektion: Teil-Quarantäne im DRK-Kinderdorf

Quarantänen auch in der Kita Haus 5 im DRK-Kinderdorf: „In der Kita Wirbelwind wurden wir am Montag, den 23. November 2020 informiert, dass ein Kind, welches von uns betreut wird, positiv auf Corona getestet wurde“, sagt DRK-Sprecherin Nicole Grabow.

Das Kind befand sich allerdings zum Zeitpunkt des Testes schon drei Tage zuvor nicht in der Einrichtung. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet worden. „Wir haben umgehend die Eltern von neun Kindern informiert, welche nach Aussage des Gesundheitsamtes in Quarantäne mussten. Des Weiteren wurden vier Erzieher der Einrichtung in Quarantäne geschickt. Es gibt keine Einschränkungen im Betrieb, da wir als Träger die interne Unterstützung organisiert haben.“

„Es ist wichtig, dass die Einrichtungen alle Ihr Hygienekonzept einhalten und auch die strikte Gruppengröße eingehalten wird. Wir können als Träger jederzeit nachvollziehen, in welchen Gruppen sich die Kinder befanden und welche Kontakte sie hatten. Deshalb kommt es nur zu einer verhältnismäßig geringen Anzahl der Quarantänefälle in der Einrichtung. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt war sehr gut“, sagt DRK-Vorstand Andreas Griebel.

