Nach Feuerwehr-Tests: In der Steinstraße droht der Verlust vieler Parkplätze

Brandenburg/H

Im schlimmsten Falle wird es wieder Parkplätze kosten und vielleicht auch Flächen für die Außengastronomie in der Steinstraße. Eine von der Berufsfeuerwehr Brandenburg am Sonntag anberaumte Stellprobe mit der Drehleiter als möglicherweise zweiter Rettungsweg im Brand- und Katastrophenfalle ist gescheitert.

Probe wurde vorgezogen

„Wir hatten eine solche Stellprobe für diese Woche anberaumt, konnten uns aber nicht festlegen wegen des unvorhersehbaren Einsatzgeschehens“, sagt Brandinspektor Bernd Rudolph. Kurzfristig habe man dann entschieden, den Übungseinsatz auf den Sonntag vorzuziehen. „Es ist doch ein erheblicher Eingriff in den Straßenverkehr, am Sonntag fahren weniger Autos und vor allem weniger Straßenbahnen, weil die ,1’ nicht verkehrt.“

Ernüchterndes Ergebnis

So viel Platz wie hier hat die Drehleiter bei Einsätzen eher selten. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Ergebnis des Tests kam schnell und war ernüchternd: An keiner Stelle in der Steinstraße ließ sich die Drehleiter ausfahren, beinahe überall waren die Fahrdrähte und Verspannungen der Straßenbahn-Oberleitungen im Weg. Jedenfalls an den Stellen, an denen das riesige Gefährt stehen konnte. In den Seitenbereichen war das Aufstellen wegen parkender Autos, diverser Bauzäune und den Außengastronomieplätzen gar nicht möglich.

„Ich muss nun meine Vorgesetzten informieren, dann wird zu entscheiden sein, was weiter passiert. Das liegt nicht in meiner Verantwortung“, sagt Rudolph.

Auftrag von OB Scheller

Bis zum Sommer ist Michael Brandt (CDU) der für Sicherheit und Ordnung zuständige Beigeordnete. „Ich bin offiziell noch nicht informiert, kann mich deshalb derzeit nur zurückhaltend äußern“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Er habe von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und Bürgermeister Michael Müller (parteilos) den Auftrag erhalten, an sensiblen Stellen in der Stadt zu schauen, inwieweit ein zweiter Rettungsweg über die Drehleiter sichergestellt werden kann.

Entscheidungen im Rathaus

Beigeordneter Michael Brandt (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

„Beispiele für solch sensible Straßen könnten neben der Steinstraße auch die Luckenberger Straße oder die Grabenstraße vorm Theater sein.“ Man wolle systematisch die Probleme durchgehen. Lösungen müssten dann aber in der Verwaltung gefunden werden, wenn die neue Struktur steht. Das betreffe auch Entscheidungen zum Ansinnen von Investoren, aber auch innerhalb der Bauaufsicht. Diese beteilige im Antragsverfahren zwar die Feuerwehr, klappe dann die Akte aber zu.

Anfangs alles in Ordnung

Das muss man erklären, was Brandt meint: Zum Zeitpunkt der Baugenehmigung ist die Situation des so genannten Anleiterns in Ordnung. Im Laufe der Zeit ändere sich aber vieles im Außenbereich der Gebäude: Mal werden Straßen umgebaut, mal Parkplätze im Nachhinein geschaffen oder eben auch Plätze in der Außengastronomie und sogar „Kunst im öffentlichen Raum“. Alle diese Umgestaltungen verändern natürlich die Erreichbarkeit der notfalls zu rettenden Menschen.

Lehre für neue Baugenehmigungen

Für künftige Baugenehmigungen dürfte es daher unabdingbar sein, dass die Rettungswege wohl direkt im oder am Gebäude installiert werden. Also schon in der Bauphase, nicht erst als Nachrüstung, weil diese noch komplizierter und teurer ist.

Abstimmung auf vier Ebenen

Brandt will dem nicht vorgreifen, dies hätten künftig andere zu entscheiden. „Die Abstimmungen innerhalb des Rathauses dürften nicht einfacher werden, weil sie dann auf vier Ebenen stattfinden: Scheller redet mit den Investoren, bei Müller liegen die Baugenehmigungen, bei dem als Beigeordneten gehandelten Daniel Keip (SPD) lägen die verkehrsrechtlichen Angelegenheiten und bei dem noch zu benennenden CDU-Beigeordneten die Themen Brandschutz und Feuerwehr.“

Halteverbote nur schnelle Lösung

Doch das sind eher Zukunftsthemen, Grundlage auch kurzfristiger Entscheidungen sei der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen in Brandenburg an der Havel. Konkrete kurzfristige Entscheidungen gebe es noch nicht zu den Ergebnissen der misslungen Stellprobe in der Steinstraße oder zu künftigen Leiter-Tests.

Aber: „Am Beispiel der Packhofstraße haben wir gesehen, dass Halteverbote und der Wegfall von Stellplätzen sichere und schnelle Lösungen sind.“ Doch könnten diese allenfalls temporär, aber keine Dauerlösungen sein.

Von André Wirsing