Brandenburg/H

Kinder haben am Donnerstagnachmittag im Wohngebiet Eigene Scholle in Brandenburg an der Havel mehreren Bewohnern Streiche gespielt. Sie klingelten an deren Türen und liefen dann weg. Ein Besitzer eines Einfamilienhauses im Erlenweg konnte darüber jedoch nicht lachen. Der Mann ist vielmehr handgreiflich geworden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach sollen die Kinder gegen 15 Uhr bei ihm geklingelt haben. „Der Bewohner eines der dortigen Einfamilienhäuser kam heraus, packte die Jungs am Kragen, schubste zwei der Kinder gegeneinander“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandeburg an der Havel.

Auf den Kopf geschlagen

Dann soll der Mann seine Hand gehoben und einem der Jungen auf den Kopf geschlagen haben. „Dabei wurde der Junge offenbar leicht verletzt“, so Bergholz weiter. Er habe jedoch keine medizinische Betreuung gebraucht. Die Kinder sind dann laut Polizei zu einem der Jungen nach Hause gegangen und dessen Mutter hätte die Polizei gerufen.

Für den Eigenheimbesitzer kann dessen Ausraster teuer werden. Gegen ihn ermittelt jetzt die Kripo. „Es wurde eine Strafanzeige wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen“, teilte Polizeisprecher Bergholz mit.

