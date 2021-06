Nach Kritik hisst das Rathaus die bunte Regenbogenfahne

Brandenburg/H

Nun will die Stadt überraschend doch die Regenbogenfahne als Zeichen der Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben vor dem Brandenburger Rathaus in den Wind hängen. Wie berichtet, hatte der Hauptausschuss ebenso überraschend einem Antrag der Linken die Mehrheit verweigert. Statt dessen machten sich einige der ausnahmslos männlichen Gegenstimmen über das Ansinnen lustig.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Diskussion um das Hissen einer Regenbogenfahne vor dem Rathaus erklärte Montag Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU): „Brandenburg an der Havel steht fest auf dem Boden des Deutschen Grundgesetzes, das die Gleichberechtigung aller Menschen festschreibt.“ Als Stadt trete man deshalb für Toleranz und Gleichberechtigung ein.

Scheller: „Keine Diskussion nötig“

„Eine parteipolitische Diskussion darum ist unnötig. Wir brauchen als Rathaus auch keinen SVV-Antrag oder politische Demonstrationen, sondern werden im nächsten Jahr von selbst am 17. Mai die Regenbogenfahne hissen, um als Stadt ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung zu setzen“, schreibt Scheller weiter.

Die Fraktionschefin der Grünen Martina Marx findet Schellers Schwenk „sehr lustig“ nachdem er im Hauptausschuss „gegen das Hissen der Regenbogenfahne votiert und der CDU-Fraktionschef Jean Schaffer der Meinung war, nichts gegen Homosexuelle zu haben, solange diese nicht straffällig würden.“

Nur scheinen die Männer von der CDU, die wie die Freien Wähler, die AfD und die FDP gegen den Antrag stimmten „eben doch diesen Antrag aus der SVV gebraucht zu haben, um sich zu bewegen,“ so Marx weiter. Das habe ja „inzwischen Methode. Erst einmal nichts zu tun, bis ein SVV-Antrag kommt und dann schnell doch noch zu handeln, um vor das Geschehen zu kommen.“

Politische Strategie

Bei den Sondernutzungsgebühren sei diese ebenso zu beobachten gewesen wie beim Schulentwicklungsplan und beim Museum. Marx: „Daraus kann man auch eine politische Strategie entwickeln.“

Für die CDU kommt die von der Linken Claudia Sprengel angestoßene Diskussion vor der Bundestagswahl zur Unzeit. Als jetzt der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer bei zwei Länderspielen mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflief, war es nur die AfD, die lautstark dagegen mobil machte. In Brandenburg steht sie jetzt in einer Reihe mit der AfD.

Am Mittwoch steht der Antrag der Linken zur Abstimmung auf der Tagesordnung der SVV. Schon jetzt ist klar: Die Lokalpolitik der Stadt steht unter Beobachtung und Druck. Ausgerechnet die Schwulen und Lesben in der CDU haben die Stadtpolitiker wissen lassen, dass die SVV gut beraten wäre, wenn sie „noch mal nachdenkt und die absurden Begründungen zur Ablehnung überdenkt“, wie der LSU-Vorsitzende Alexander Lehmann schreibt.

Schwule und Lesben in der CDU gehen auf die Barrikaden

Und die Begründung der Verwaltung, so Lehmann, dass Flaggen „nur nach Anordnung durch das Innenministerium gehisst werden dürfen, ist an Absurdität nicht zu überbieten.“ Anderswo im Land würden die bunten Fahnen längst wehen – nicht zuletzt im Innenhof des Landtages.

Wie berichtet, steht Sprengel im Kontakt mit der Landeskoordinierungsstelle „Queeres Brandenburg“. Die will Teile der Community aktivieren und „Flagge zeigen“ vor der SVV. Für eine Stadt, die nicht zuletzt mit dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten mit Weltoffenheit punkten will, ist es kein Aushängeschild wenn Sprengel sagt: „Brandenburg an der Havel ist kein guter Ort ist, sich zu outen oder um homosexuell zu leben.“

Von Benno Rougk