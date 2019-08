Brandenburg/H

Diese Art Nachricht dürfte jeden Vater aufschrecken, der sich auf dem Heimweg von der Arbeit befindet. Sein Vermieter rief Abdelhalem Abdelhalem (39) am vergangenen Donnerstagnachmittag an, um ihn wissen zu lassen: In Ihrer Wohnung brennt es, Ihre Frau und Ihre drei Kinder sind im Krankenhaus.

Abdelhalem Abdelhalem (39), der mit seiner Familie in der Fouquéstraße in Brandenburg/Havel lebt, rutschte das Herz vor Schreck in die Hose. Den Regionalexpress konnte er nicht beschleunigen, aber so schnell wie irgend möglich eilte der Familienvater nach Hause.

Rauchvergiftung untersucht

Was daheim passiert war, ist zwar schlimm, aber doch nicht ganz so schlimm, wie er im ersten Moment befürchtete. Frau und Kinder konnten recht schnell wieder aus der Klinik entlassen werden.

Esraa, die am Sonntag 12 Jahre alt wird, musste sich ebenso wie ihre Mutter wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung Blut abnehmen lassen. Ihre beiden Geschwister Eslan (10) und Hamza (5) hatten weniger Rauch eingeatmet und daher kein Kratzen im Hals nach dem Brand in der Küche verspürt.

Kartoffeln aus den Augen gelassen

Was vorher geschah: Die Mutter hatte an jenem Donnerstag Kartoffeln aufgesetzt. Dann ist passiert, was sich niemand wünscht. Ein paar Momente zu lang hatte die Frau das Essen auf dem Herd aus den Augen gelassen.

Vieles aus der Küche ist nach dem Brand unbrauchbar. Quelle: Rüdiger Böhme

Als sie aus ihrem Zimmer trat, war es schon zu spät. Aus der kleinen Küche dampfte und rauchte es. Ein Schwelbrand, der die Wände geschwärzt und die Einrichtung in der Küche weitgehend unbrauchbar gemacht hat. Auch im Nebenzimmer war eine Wand bereits schwarz angelaufen.

Sofort trieb die Frau daraufhin ihre drei Kinder aus der Gefahrenzone nach draußen. Anschließend versuchte sie, das Feuer selbst zu löschen. Damit hatte sie keinen Erfolg, erst die Profis von der Feuerwehr bannten die Gefahr, ehe der Brand auf andere Zimmer und Wohnungen hätte übergreifen können.

Herd, Töpfe und Geschirr kaputt

Alle vier Familienmitglieder befanden sich folglich im Krankenhaus, als der Vater zu Hause eintraf und den ganzen Schaden erblickte. Herd kaputt, Spülmaschine zerstört, Staubsauger im Eimer, Schränke verrußt, Töpfe, Pfannen, Teller, Tassen und Gläser unbrauchbar. Nur der Kühlschrank hat überlebt.

Der Vermieter, die Wohnungsgenossenschaft „Neuer Weg“ wollte ihren Mietern ein Ausweichquartier anbieten, aber Abdelhalem hatte bereits eine Übergangslösung für seine Familie bei Bekannten organisiert.

In nur drei Tagen aufgeräumt und gestrichen

Die folgenden drei Tage waren von harter Arbeit geprägt. Gemeinsam mit Freunden beseitigte Abdelhalem alle Schäden, so weit es ging, und versah die Küche und die Wand im Wohnzimmer mit einem frischen Anstrich.

Was gerettet wurde, lagert momentan noch in einem Nebenraum. Quelle: Rüdiger Böhme

Seit Montagabend sind alle gut durchgelüfteten Räume wieder bewohnbar. Die aus Damaskus stammende Flüchtlingsfamilie ist zurückgekehrt in die Fouquéstraße. Doch damit sind nicht alle Probleme gelöst.

Der Mann aus Syrien fährt zwar an vier Tagen in der Woche zur Arbeit nach Berlin-Tegel, doch sein Einkommen reicht nicht, um alles, was benötigt wird, auf einen Schlag zu bezahlen.

Daher wäre der gelernte Busfahrer, der vor vier Jahren mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet ist und über mehrere Stationen nach Brandenburg/Havel gelanget, dankbar für die Unterstützung der MAZ-Leser.

Er und seine Kinder sprechen übrigens bemerkenswert gut deutsch. „Ich habe B-2-Niveau“, berichtet Abdelhalem. Die beiden Mädchen, die in die Konrad-Sprengel-Schule gehen und als Lieblingsfächer Mathematik beziehungsweise Englisch angeben, sind sprachlich noch fitter. Auch der kleine Sohn spricht und versteht fließend.

Nur eine Kochplatte für fünf Personen

Im Moment haben die Abdelhalems nur eine einzige Kochplatte und so gut wie nichts, worauf sie Essen und Trinken zubereiten abfüllen können. Am dringendsten würde ein Elektroherd benötigt, der natürlich gebraucht sein darf, aber nicht zu teuer bei den Energiekosten sein sollte.

Auch über vorzeigbares Geschirr und Gläser würde sich die Familie freuen. Sollte jemand außerdem eine gut funktionierende Spülmaschine oder einen Staubsauger übrig haben, würde auch das helfen.

Hilfe in der Not erwünscht

Wer die Familie mit guten, funktionstüchtigen Küchengeräten und -utensilien unterstützen kann, wendet sich an die MAZ-Redaktion. Am besten per E-Mail an: juergen.lauterbach@MAZ-online.de – die Telefonnummer der MAZ-Redaktion lautet: 03381/5256-0

Abdelhalem rechnet sich wenig Chancen aus, in absehbarer Zeit in seinem Beruf als Busfahrer arbeiten zu können. Denn der dazu benötigte Busführerschein würde zu viel Zeit und vor allem zu viel Geld kosten, das die Familie nicht hat.

So hofft der Familienvater auf eine Festanstellung in seinem aktuellen Job bei Amazon und ein entsprechendes Einkommen. Und darauf, dass er kein zweites Mal einen Anruf wie den am vergangenen Donnerstag erhält.

Von Jürgen Lauterbach