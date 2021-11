Nach Märchendorf-Feuer: Spenden und Ermittlungen in Damsdorf angelaufen

Damsdorf

Der Dachstuhl ist rußgeschwärzt, kalter Brandgeruch liegt über dem Märchendorf Damsdorf. Männer in dunklen Overalls nähern sich dem Wohngebäude, in dem am Montagabend ein Feuer ausbrach. Es sind Kriminaltechniker und Brandursachenermittler, die herausbekommen wollen, was der Grund für das dramatische Geschehen in der Kinder- und Jugendwohnanlage gewesen sein könnte. Ausgangspunkt des Brandes war wohl eine Küche in einer im Obergeschoss befindlichen Einliegerwohnung. Neun Kinder im Alter von 8 bis 18 Jahre und vier Erzieher konnten rechtzeitig und unverletzt ihre im Erdgeschoss des Gebäudeensembles gelegenen Zimmer verlassen.

Kriminaltechniker sind auf dem Gelände der Kinder -und Jugendwohnanlage Märchendorf Damsdorf eingetroffen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Unsere Bewohner waren zu keiner Zeit in Gefahr. Ihnen geht es gut. Ihr persönlicher Besitz ist gesichert“, berichtet Lutz Rehbein, Eigentümer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Homaro GmbH der MAZ. Allerdings sind die unter der betroffenen Einliegerwohnung befindlichen Mädchenzimmer durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Mädchen und Jungen waren noch am späten Montagabend mit dem Rettungsbus des Landkreises in eine Lehniner Hotelanlage gebracht worden, wo sie mit ihren Betreuern noch bis Mittwoch eine vorübergehende Bleibe gefunden haben. „Für diese Unterstützung sind wir den Hoteliers sehr dankbar“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner am Dienstag.

Die Einfahrt zum Märchendorf Damsdorf in der Hauptstraße ist nicht zu übersehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Brand, der das unter anderem mit Figuren und Requisiten aus Grimms Märchen geschmückte Kinderhaus auf unbestimmte Zeit unbenutzbar machte, löste bei zahlreichen Privatpersonen in Kloster Lehnin eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

Auch diese Spenden wurden am Dienstag vom Rathaus zum Märchendorf gebracht. Quelle: Gemeinde

Noch am Montagabend wurden die ersten Kleiderspenden bei den Kameraden der Damsdorfer Feuerwehr abgegeben. Am Dienstagfrüh standen vor der Öffnung des Kloster Lehniner Rathauses mehrere Taschen und Kartons mit Anziehsachen vor der Eingangstür. „Wir werden nun mit dem Betreiber abstimmen, was genau gebraucht wird. Bis dahin bitten wir von weiteren Spenden abzusehen“, so Bürgermeister Brückner.

Auch über die Drehleiter aus Werder wurde gelöscht. Quelle: Julian Stähle

Einen ersten Transport mit Spenden für die Kinder des Märchendorfs hat die Gemeinde bereits durchgeführt. Spontane Hilfe leisteten auch Gastwirt Steffen Giesch vom Damsdorfer „Landlord“ und der Betreiber des Damsdorfer Döner-Grills, die sich um die Versorgung der Einsatzkräfte beziehungsweise der jungen Bewohner des Kinderhauses kümmerten. „Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Wir danken allen Bürgern, die sich in der Not eingebracht haben. Auch der Ortsteil Damsdorf wird den Betroffenen jede erdenkliche Hilfe leisten“, so Ortsvorsteher Kevin Bolz.

Zwei Varianten nach dem Brand

Inzwischen sind die Vorbereitungen angelaufen, um alle neun Mädchen und Jungen nach dem Hotelaufenthalt auch weiter zusammen unterzubringen. Geprüft werden zwei Möglichkeiten. Entweder auf dem Reiterhof in Trechwitz oder auf dem Gelände des Lehniner Instituts für Kunst und Handwerk am Klostersee. Wegen der schweren Schäden im Dachbereich des betroffenen Gebäudes wird eine kurzfristige Rückkehr der Bewohner in das Märchendorf nicht möglich sein. „Zum Glück bin ich versichert. Wichtig ist aber auch, dass die Kinder zusammenbleiben können“, so Betreiber Rehbein.

Bewohner des Märchendorfs Damsdorf bringen sich in Sicherheit. Quelle: Julian Stähle

Der Damsdorfer hatte noch mit Mitarbeitern versucht, den Brand mit Feuerlöschern und Wasser aus einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen. Doch die Flammen breiteten sich sehr schnell aus. Als die ersten Wehren mit den Löscharbeiten beginnen konnten, stand das Dach bereits in Vollbrand. Rund 70 Feuerwehrleute aus fast allen Kloster Lehniner Ortsteilen waren unter Einsatzleiter Thomas Preuschoff auf den Beinen. Darunter auch Kameraden aus Werder, die ihre Drehleiter zum Einsatz brachten. Aus der Höhe wurde die Dachkonstruktion abgelöscht und gekühlt.

Erst kürzlich Brandschutzübung

Vor Ort war auch Kreisbrandmeister Jens Heinze. Er lobte gegenüber der MAZ das gute Zusammenspiel aller Einsatzkräfte, zu denen auch die Besatzungen mehrerer Rettungswagen, Polizisten, Notfallseelsorger und Mitglieder der Sondereinsatzgruppe Potsdam-Mittelmark mit dem Rettungsbus gehörten. „Herausforderungen waren die Bereitstellung von Löschwasser und die enge Bebauung. Im Innenbereich war das Feuer bereits bis zur Treppe durchgebrannt. Deshalb konnte nur noch von außen gelöscht werden. Zum Glück ist das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert worden“, so Heinze. Sogar die Hauskatze wurde gerettet. Den Damsdorfer Kameraden und anderen Ortswehren war das Terrain nicht unbekannt. Erst vor einigen Wochen absolvierten die freiwilligen Feuerwehren zusammen mit dem Kinderhaus eine Brandschutzübung.

