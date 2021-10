Brandenburg/H

Es war schon bemerkenswert, wie sportlich Dietlind Tiemann ihre krachende Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die SPD-Kandidatin Sonja Eichwede nahm, zumindest nach außen hin. Immerhin wird sich die 66-Jährige vor wenigen Wochen noch relativ sicher gewesen sein, die Menschen im Wahlkreis 60 auch in den nächsten vier Jahren im Bundestag zu vertreten. Doch gegen den historisch negativen Trend der Bundes-CDU half auch das im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten mit Abstand größte Wahlkampf-Budget letztlich nicht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was jetzt? Tiemann, 1955 in Genthin geboren, wird in den letzten Tagen ganz sicher nicht freudig zum Jürgens-Klassiker „Mit 66 Jahren“ durchs heimische Wohnzimmer getanzt sein. Zu gern hätte sie noch eine Legislatur in Berlin drangehängt.

SVV wurde erstmals im Livestream übertragen

Aber es gibt ja auch in der Heimat viel zu tun. Schon am Montag kündigte das ehemalige Stadtoberhaupt der MAZ an, sich nun wieder auf die Kommunalpolitik konzentrieren zu wollen. SVV-Mitglied war, ist und bleibt sie ja. Das war am Mittwoch im erstmals von der Stadtverwaltung angebotenen Livestream auch am heimischen PC zu beobachten, den die Linken vor mehr als vier Jahren (!) beantragt hatten und der auf der Website der Stadt Brandenburg laut Stadtsprecher Jan Penkawa nun für 30 Tage abrufbar sein wird. Gut 1200 Menschen haben sich das viereinhalbstündige „Spektakel” schon gegeben.

Tiemanns Ankündigung, nun wieder stärker in der Havelstadt mitmischen zu wollen, klang indes mutmaßlich für den einen oder anderen in der Lokalpolitik wie eine Drohung. Zugleich wirft sie aber eine Frage auf: Startet die Politikerin etwa einen Comeback-Versuch für das OB-Amt? Immerhin rumort es in der Stadtpolitik, geht nichts so recht voran und werden sogar Stimmen laut, die die derzeitige Spitze um Nachfolger Steffen Scheller (auch CDU) absägen wollen.

Kommunalverfassung lässt Rückkehr ins OB-Amt zu

Dietlind Tiemann (CDU) Quelle: privat

Völlig abwegig ist der Gedanke an eine Rückkehr Tiemanns auf den Rathaus-Thron jedenfalls nicht, wie ein Blick in die Brandenburger Kommunalverfassung zeigt. Die sagt zwar, dass sich nur ein jeder Wahlberechtigter im Alter von 18 bis 62 Jahren in ein kommunales Wahlamt – OB, Landrat oder Amtsdirektor – wählen lassen kann. Für Tiemann würde die Altersgrenze allerdings nicht gelten – denn wer schon mal Hauptverwaltungsbeamte(-r) war, darf sich theoretisch auch mit 85 oder 100 Lenzen ein zweites (oder drittes, viertes…) Mal ins Amt wählen lassen. Das war bis 2016 noch anders – da war mit 70 ohne Wenn und Aber Feierabend.

Derzeit ist eine Rückkehr Tiemanns ins OB-Amt dennoch reine Spekulation. Immerhin hat Scheller noch knappe fünf Jahre im Amt vor sich. Doch wer weiß schon, was morgen passiert? Dass Tiemann die Wahl so deutlich verliert, war ja vor kurzem auch noch undenkbar.

Von Philip Rißling