Brandenburg/H

Die Polizei hat am Samstag um 3.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Brandenburg einen 31-Jährigen in Gewahrsam genommen, der zuvor mit einem Mann in eine Schlägerei geraten war. Ein 47 Jahre alter Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Damit er nicht noch weitere Menschen gefährdet, nahmen die Polizisten den Beschuldigten in Gewahrsam. Verantworten muss sich der Mann nun wegen mutmaßlicher Körperverletzung.

Von MAZonline