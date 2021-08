Nach Sicherheitslücke: Brandenburger Apotheken stellen wieder Impfzertifikate aus

Brandenburg an der Havel

Nach Sicherheitslücken und über einer Woche Pause stellen Brandenburger Apotheken wieder digitale Impfzertifikate aus. „Wir mussten in letzter Zeit einige Kunden vertrösten und das hat viele frustriert. Jetzt läuft endlich alles wieder an, wenn auch etwas schleppend. Es gibt noch einige Verzögerungen bei der Anmeldung. Kunden sollten geduldig sein und können ruhig mal vor der Apotheke spazieren, dann geht die Wartezeit schneller vorbei“, sagt Beate Hertting von der Easy-Apotheke in der Hauptstraße.

Sicherheitslücke ermöglicht Fälschungen

Wegen Serverproblemen und Sicherheitslücken im Webportal des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) erhielten Kunden keine Dokumente mehr. Mitarbeitern vom „Handelsblatt“ war bei Recherchen aufgefallen, dass es mit gefälschten Dokumenten möglich ist, einen Gastzugang für eine nicht existierende Apotheke bei dem Portal zu generieren.

Auf diese Weise wurden Impfzertifikate an Dritte herausgegeben, der DAV stoppte daraufhin die Ausgabe. Diese Entscheidung sorgte bei Kunden in Brandenburg an der Havel und umliegenden Gemeinden für wütende Reaktionen und Unverständnis. Jetzt ist das Problem fast überall behoben.

Nachfrage ist hoch

„Wir haben viele Besucher, die nach einem Zertifikat gefragt haben, an das Impfzentrum verwiesen. Leider gab es wenig Informationen, ob dort auch Dokumente ausgestellt werden. Wir haben die Kunden vertröstet, einige waren ungnädig, weil sie in den Urlaub fahren wollten“, sagt Beate Hertting.

Auch in der Nord-Apotheke stoppten Mitarbeiter die Ausgabe von Impfzertifikaten. Quelle: André Großmann

Stefanie Pfeifer leitet die Apotheke Nord in der Lili-Friesecke-Straße. Sie und ihr Team haben bis zum Stopp im Monat Juli mehr als 1000 Zertifikate ausgestellt. „Täglich fragten Besucher nach, wann es wieder los geht“, sagt sie der MAZ. Die Leiterin der Apotheke ist froh, dass sie das Schild mit der Aufschrift „Digitale Impfzertifikate zur Zeit nicht möglich“ vorm Eingangsbereich entfernen kann.

Aussetzer und Probleme

Auch Peter Schmieder von der Apotheke in Golzow musste Kunden abweisen, die ein Dokument haben wollten. Aktuell bemerkt er im Webportal noch kleine technische Probleme. „Es gibt immer mal wieder ein paar Aussetzer. Manchmal dauert es eine halbe Minute, bis die Eingabemaske erscheint, aber im Großen und Ganzen funktioniert es“, sagt der 42-Jährige der MAZ.

Besucher der Victoria-Apotheke in Groß Kreutz brauchen jedoch weiter Geduld. „Unser EDV-System ist überlastet, das System noch nicht startklar. Ich würde sagen, dass wir das letzte Impfzertifikat am 22. Juli ausgestellt haben. Unsere Hoffnung ist, dass alles bald wieder funktioniert. Wir sind in Gesprächen und warten auf Lösungen“, sagt Apothekerin Saskia Malitzke.

Ein Smartphone zeigt den QR-Code eines digitalen Impfausweises, während auf dem Tisch ein Impfbuch liegt. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Erleichterung und ein Wunsch

Beate Hertting erlebt, wie erleichtert Kunden sind, dass Apotheker wieder Zertifikate ausstellen. Sie betont, dass die neuen Regeln für Reiserückkehrer und die letzte Woche der Sommerferien im Land Brandenburg zu einer erhöhten Nachfrage führen. „Zum Glück hat sich die Situation jetzt etwas beruhigt, das bleibt hoffentlich auch so. Wir wünschen uns, dass es keine neuen Sicherheitslücken gibt“, sagt sie.

Von André Großmann