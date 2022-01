Brandenburg/H

Es war eine stürmische Nacht für Alexander Scholl und seine Zirkusfamilie in deren Winterquartier auf dem einstigen Flugplatz in Briest. Eine Nacht ohne Schlaf.

Die gute Nachricht: Die Familie ist körperlich wohlauf, nur mit den Nerven fertig und mit neuen Geldsorgen auf dem Buckel. Denn einer der Wohnwagen und das Auto eines Artisten wurden von herabstürzenden Bäumen beschädigt. Die Feuerwehr kann nicht helfen, daher bittet Zirkusdirektor Alexander Scholl die Brandenburger um Unterstützung.

Die Zirkusfamilie Busch hat mit etwa zehn Frauen und Männern auf dem Flugplatz in Briest ihr Winterlager aufgeschlagen nach den famosen Auftritten vor und dem Jahreswechsel. Nun wird bereits für künftige Vorführungen fleißig trainiert.

Die Akrobatenfamilie ist froh und glücklich, dass sie am Fliegerhorst Quartier ihr Wohnwagen aufstellen darf, nachdem sie ihr Winterlager in Genthin verlassen musste. Doch genau dort hat der Wind in der vergangenen nach besonders heftig gepfiffen.

Alexander Busch war gegen 22 Uhr am Samstagabend gerade dabei, die Autos umzuparken, damit sie nicht von umstürzenden Bäumen getroffen und beschädigt werden. Doch zu spät für den Audi seines Sohnes, der gerade unterwegs war.

Ehe der Wagen in Sicherheit gebracht werden konnte, hatte sich Äste eines großen Baumes auf ihm niedergelassen. Damit nicht genug. Gleich nebenan knickte ein zweiter Baum ein und schlug mit Wucht auf einen der Wohnwagen der Familie.

Alexander Busch ist froh, dass sein Sohn nicht im Wohnwagen war, wo dessen Bett genau unter der Stelle liegt, auf die der Baum gestürzt ist. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Genau an der Einschlagstelle steht das Bett meines Jungen“, erzählt der Zirkuschef, der sich nicht ausmalen möchte, was hätte passieren können, hätte sich sein Sohn zu der zeit gerade in seinem Wohnwagen ausgeruht.

So froh die traditionsreiche Artistenfamilie ist, dass niemandem etwas in der Sturmnacht zugestoßen ist, so ungelöst bleibt vorerst ein anderes Problem.

Schaden ist nicht versichert

„Unser Schaden ist nicht versichert und wir sind knapp bei Kasse“, gesteht Scholl. Seine Familie und er wären sehr dankbar, wenn tatkräftige Menschen zur Hilfe eilen würden, um wenigsten Wohnwagen und Auto mit einer Motorsäge von den herabgestürzten Bäumen zu befreien.

Die Feuerwehr darf nicht helfen, weil angesichts des Schadens auf einem Privatgelände keine Gefahrenlage vorhanden ist und auch kein Verletzter zu versorgen ist.

Helfer gesucht: Telefon 01 57/ 3 6 73 20 27

„Wir sind im Moment für alles dankbar“, versichert auch Tochter Louisa, die das Brandenburger Publikum vor wenigen Wochen noch mit ihre waghalsigen Akrobatik vom Hocker gehauen hat.

Hundefutter, Spenden und wie gesagt eine Motorsäge, die es mit dicken ästen aufnehmen kann, alles wäre willkommen. Die Familie Busch ist unter der Telefonnummer 01 57/ 3 6 73 20 27 zu erreichen.

So haben die Brandenburger Besucher die Akrobatenfamilie des Circus Busch vor wenigen Wochen kennengelernt. Jetzt geht es ihr gar nicht mehr so glänzend. Quelle: Jürgen Lauterbach

Nach den Coronaeinbrüchen der jüngsten Vergangenheit war Alexander Busch erst einmal zufrieden, dass der Circus Busch in diesem Winter überhaupt auftreten konnte und aus dem vergangenen Weihnachtszirkus am Wiesenweg „plus minus Null“ heraus- und „mit einem blauen Auge“ davongekommen ist.

Auch wenn die Familie zur Überbrückung wohl das Sozialamt in Anspruch nehmen muss, ist der Zirkus, der mit Ausnahme der Hunde keine Dressurnummern mehr im Programm hat, bisher irgendwie über die Runden gekommen.

Kein Status als Künstler

Akrobaten wie Louisa Busch haben keinen Status als Künstler. Quelle: Jürgen Lauterbach

Doch Coronahilfen können die Zirkusleute nicht zu erwarten. „Ein Zirkus gilt nicht als künstlerischer Betrieb“, bedauert der Direktor. Das war besonders hart, als der Circus Danny Busch seine Zelte im Coronawinter 2020/21 gar nicht erst aufbauen konnte auf dem Festplatz am Wiesenweg.

Bis zum nächsten Weihnachtsauftritt ist es noch lange hin. Ende April sind die Buschs wieder mit ihren Hüpfburgen am Brandenburger Industriemuseum zu Gast.

Von Jürgen Lauterbach