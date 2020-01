Nach dem Abiball: Firma erklärt Hauptgewinn-Gutschein für ungültig

Brandenburg/H

Wer einen Hauptpreis gewinnt, hat Grund zur Freude. So freut sich auch Jan Telle (29), als er am 8. Juni 2019 auf dem Abiball des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Brandenburg/Havel auf die Bühne gerufen wird.

Vor 600 Ballgästen nimmt der Bruder einer Abiturientin den Tombola-Hauptgewinn in Empfang. Der gewonnene Gutschein scheint ihm ein Hausboot-Wochenende der Firma Rollyboot zu versprechen – im Wert von 690 Euro. Der Gewinner glaubt, er könne damit einen viertägigen Ausflug für vier Personen antreten.

Frohen Mutes meldet sich der Brandenburger wenige Tage nach dem Gewinn bei dem Brandenburger Unternehmen Rollyboot. Er möchte einen Termin vereinbaren.

Vertröstet auf das nächste Jahr

Die Firmenchefin Marion Hanisch habe ihm mitgeteilt, dass er den Gutschein im laufenden Jahr wegen des vollen Belegungskalenders nicht einlösen kann, berichtet der Gutschein-Gewinner.

Weil kein Ablaufdatum vermerkt ist, fragt der Anrufer nach, ob das Dokument auch 2020 noch gültig sei. Die Firmeninhaberin habe ihm erläutert, dass ihr Unternehmen eigentlich keine Gutscheine ausstelle. Es handele sich um eine Ausnahme „für die Nele“, also die Schülerin, die den Gutschein organisiert hatte.

Nach dem Telefonat ist Jan Telle überzeugt, dass im Jahr 2020 alles klappen werde, wenn er eine Buchungsanfrage über das Kontaktformular der Rollyboot-Webseite stellt und dabei den Gutschein als Mitteilung erwähnt.

Keine Antworten auf Buchungsanfragen

Doch auf ihre Buchungsanfragen zwischen Weihnachten und Silvester 2019 erhalten er und seine Freundin keine Antwort. Die Partnerin habe bei Rollyboot angerufen und am Ende erfahren, dass intern noch etwas zu klären sei.

Diesen Gutschein hat der Gewinner beim Abiball erhalten. Die MAZ hat die Famiiennamen der beiden Unterzeichnenden gepixelt. Quelle: Privat

Einige Tage nach dem Telefonat habe der Vater der erwähnten Schülerin angerufen und mitgeteilt, dass er nicht mehr bei der Firma angestellt und der Gutschein daher hinfällig sei. Der Gutschein sei ursprünglich nicht seine, sondern eine Idee der Geschäftsführung von Rollyboot für Werbezwecke gewesen.

Jan Telle setzt sich erneut mit dem Bootsverleiher in Verbindung und gibt den Inhalt des Gesprächs so wieder: Die Firmeninhaberin habe ihm bestätigt, der Gutschein sei hinfällig, da der Vater die Firma verlassen habe.

Inhaberin: Gutschein nicht autorisiert

Außerdem habe eigentlich ihr Ehemann diesen Gutschein ohne ihr Wissen hinter ihrem Rücken ausgestellt. Der habe aber gar kein Recht dazu gehabt, da sie die alleinige Geschäftsführerin sei.

Der glücklose Gewinner äußert sich inzwischen sehr enttäuscht. „Auch davon, dass niemand in der Firma bereit ist, Verantwortung für diesen Vorfall zu übernehmen“, schreibt Jan Telle.

Die MAZ hat die Firmeninhaberin gebeten, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Marion Hanisch möchte sich nicht öffentlich dazu äußern. Sie belässt es bei einem kurzen Kommentar: „Besagter Gutschein ist weder von meinem Unternehmen ausgegeben noch autorisiert worden!“

Was die Verbraucherzentrale sagt

Tatsächlich trägt der Gutschein nicht den Namen der Inhaberin, sondern den ihres Ehemannes und der erwähnten Schülerin. Unterschriften enthält er nicht.

Michèle Scherer, Referentin „Digitale Welt“ der Verbraucherzentrale Brandenburg, nennt die Angelegenheit verzwickt. Das Problem sind nach ihrer Darstellung nicht so sehr fehlende Unterschriften oder Fristen.

Gültigkeitsfristen von Gutscheinen Die Einlösung eines Gutscheins kann grundsätzlich befristet sein, schreibt die Verbraucherzentrale Brandenburg. Eine zu knapp bemessene Frist sei unwirksam. Es gilt die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren. Ist die Frist abgelaufen, können Verbraucher zwar nicht mehr die Einlösung des Gutscheins verlangen, haben aber einen Anspruch darauf, dass Ihnen der Geldwert des Gutscheins erstattet wird. Die Verbraucherzentrale Brandenburg informiert über die Rechtslage in Bezug auf Gutscheine auf ihrer Internetseite.

Denn „Gutscheine sind auch ohne eigenhändige Unterschrift gültig“, versichert Michele Scherer. Und Einlösefristen dürften auch nicht zu knapp bemessen sein (s. Infokasten). Wäre das der Fall oder ist gar keine Frist genannt, gilt eine allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren zum Jahresende.

Doch in diesem Fall gibt es viele Unklarheiten, hier müsste genau geprüft werden, welche Vereinbarungen mit wem getroffen wurden, so die Verbraucherschützerin.

Verärgerter Gewinner verliert Interesse

Jan Telle ist inzwischen nicht mehr daran interessiert, mit der Firma in irgendein Geschäftsverhältnis zu treten. Der Ingenieur ärgert sich gleichwohl.

„Die Firma wird sicherlich einen gewissen Werbeerfolg erzielt haben“, vermutet er. Der Gutschein sei auf dem Abiball als Hauptgewinn der Tombola auf der Bühne beworben worden.

Telle bemüht Ironie: „Überall im Saal lagen Broschüren der Firma Rollyboot, die wohl ebenfalls allesamt hinter dem Rücken und ohne Wissen der Geschäftsführung ausgelegt wurden.“

Schuldirektor Uwe Schröder kann sich zu dem Vorgang nicht äußern. Denn den Abiball hätten die Schüler und nicht das Gymnasium organisiert.

Von Jürgen Lauterbach