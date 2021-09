Nach dem Spielplatz in Reckahn kommt das Gerätehaus

Reckahn

Obwohl die Kinder der Reckahner Kita „Sonnenschein“, die das Fest mit einen kleinen Programm eröffneten, den neuen Spielplatz mit seinem tollen Klettergerüst schon vor einiger Zeit in Besitz genommen haben, wurde Reckahns neue Mitte am Samstag feierlich seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Besucher auch aus den umliegenden Dörfern waren gekommen, um das kleine Volksfest mitzuerleben. Der Feuerwehrförderverein hatte gemeinsam mit dem Ortsbeirat und den anderen Reckahner Vereinen dazu eingeladen. „Wie auf dem Lande bei uns üblich, haben alle zum Gelingen des Festes beigetragen“, betonte Ortsvorsteher Klaus Perle zur Begrüßung und dankte allen herzlich. Für alle Generationen waren Programmhöhepunkte vorbereitet. So konnten die Senioren ihr Dorf per Kremser erkunden.

Die kleine Stella und ihre Mutti aus Golzow hatten Spaß am Bastelstand der Landfrauen. Quelle: Petra Müller

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner ließ es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein und die Bänder zu den nagelneuen Federwippen und der Boule-Anlage mit durchzuschneiden. „Reckahn solle sich als westlichster Teil der Gemeinde Kloster Lehnin keineswegs abgehangen fühlen“, erklärte der Bürgermeister und kündigte an, dass noch in diesem Jahr die Grundsteinlegung für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus erfolgen soll.

Federwippen sofort ausprobiert

Während die Kleinen die Kuh und das Schaf auf stabilen Federn sofort in Beschlag nahmen, bildeten sich unter Anleitung des „Boule-Experten“ Rudi Siggel aus Nahmitz gleich zwei Mannschaften, die die neue Anlage ausprobierten. Diesmal musste sich die Frauenmannschaft dem Team der Männer noch geschlagen geben. Aber der Spaß, den alle dabei hatten, lässt hoffen, dass der Platz zum beliebten Treffpunkt für alle Generationen wird.

Dankeschön an Ehrenamtler in Reckahn

Ein besonderes Dankeschön erhielt Gunnar Steinhoff, der den schönen neuen Dorfplatz ehrenamtlich betreut, bienenfreundliche Bäume und Sträucher gepflanzt hat und regelmäßig den Rasen wässert und mäht. Die kleine Streuobstwiese könnte zu einem Gemeinschaftsprojekt der Dorfkinder und der Landfrauen werden. Einen großen Blumenstrauß bekam Angela Pfennig, die als Reckahner Unternehmerin stets bereit ist, das Dorfleben besonders zu unterstützen.

Mit einem neu gestalteten Spielplatz samt Boule-Anlage hat Reckahn eine neue Mitte. Quelle: Petra Müller

Für den Nachwuchs gab es neben dem Glücksrad, Kinderreiten, Schminken, Seifenblasen, einer Hüpfburg, leckere Getränke an der Saftbar des Feuerwehrfördervereins, Milchmixgetränke und Waffeln bei den Landfrauen. Sie hatten unter anderem die neue Erntekrone mitgebracht und boten einen Bastelstand mit Naturmaterialien an, der sehr gut besucht wurde und Anregungen zum Nachmachen gab. Bei einem kleinen Landwirtschaftsquiz bewiesen die Kinder, dass sie gut über das Leben auf dem Dorf Bescheid wissen. Es gab viele Fragebögen mit allen richtigen Antworten. Durch Losentscheid konnte Tanja Wolter den ersten Preis gewinnen.

Gutschein für Weihnachtsgans

Die Feuerwehr hatte moderne Technik aufgebaut und forderte beim Kegeln den Ehrgeiz der Hobbysportler heraus. Über den Hauptpreis- einen Gutschein für eine Weihnachtsgans- konnte sich nach einem langwierigen Stechen schließlich Heino Wendt aus Reckahn freuen.

Von Petra Müller