Laut Vorschrift ist die Straßenverkehrsbehörde verpflichtet, an Straßen von erheblicher Verkehrsbedeutung und überall dort, wo sich Unfälle häufen, alle zwei Jahre eine umfangreiche Verkehrsschau durchzuführen und zu dokumentieren. Doch in Brandenburg an der Havel liegt die letzte bereits fünf Jahre zurück. Ab Oktober will die Verwaltung ihre Aufgabe wieder verstärkt wahrnehmen. Das Ausbleiben von Verkehrsschauen wurde von Verbänden wie dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) immer wieder kritisiert.

„Ihrer Pflicht zur Durchführung von Verkehrsschauen kommt die Stadt schon seit mehreren Jahren nicht mehr nach“, sagte etwa VCD-Kreissprecher Gero Walter der MAZ. „Eigentlich gilt es, turnusmäßig rauszugehen, zu schauen, wo Problemstellen und Unfallhäufungspunkte sind, und daraus dann Maßnahmen abzuleiten.“ Eine Anfrage des VCD habe zuvor ergeben, dass die letzte Verkehrsschau in Brandenburg an der Havel bereits 2016 erfolgte.

Zustimmung vom Landesministerium

Auch in Potsdam und anderen Kommunen wurden die Verkehrsschauen lange nicht mehr durchgeführt. Das Land Brandenburg hatte der Aussetzung im Mai 2020 sogar von offizieller Seite zugestimmt, und zwar mit Verweis auf die Corona-Beschränkungen. „Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des sog. Corona-Viurs (SARS-CoV-2) seit spätestens März 2020 wurden die zuständigen Straßenverkehrsbehörden unterrichtet, dass Verkehrsschauen wegen des Abstandsgebotes praktisch nicht durchführbar sind“ heißt es in einer Mail aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung.

Nur eines von vielen Verwaltungsinstrumenten

Auch Ordnungsamtschef Michael Scharf entschuldigt sich. „Während der Pandemie wurden, wie in vielen Behörden, die Arbeitsstrukturen besonders belastet. Insbesondere die Zusammenkunft von Arbeitsgruppen war zeitweise nicht möglich.“ Dank besserer Arbeitsschutzvorschriften, Hygienepläne und nicht zuletzt dank des ausreichenden Impfangebots sei jedoch eine Entspannung eingetreten. „Daher ist es auch wieder möglich formelle Verkehrsschauen durchzuführen.“

Der Amtsleiter sieht das längere Ausbleiben der Verkehrsschauen an sich dagegen weniger dramatisch. Sie seien „lediglich ein formeller Verfahrensrahmen, um verkehrliche Themen zu überprüfen“. Unabhängig hiervon fände eine Prüfung von Belangen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auch in anderen Themenbereichen sowie Arbeitsterminen statt. Für den Monat Oktober sind aktuell zwei Verkehrsschauen geplant.

Von Moritz Jacobi