Es ist soweit: Der Späti 90 hat am Montag erstmals geöffnet. Ab dem frühen Nachmittag begrüßte Kemil Hamu seine Kunden im Geschäft Ecke Neustädtische Fischerstraße/Neustädtischer Markt.

Bereits im Juli wollte der gebürtige Syrer mit seinem Spätkauf eine Lücke in Brandenburg an der Havel schließen. Doch so einfach ging es nicht, ließ die Baugenehmigung doch auf sich warten. Unter anderem musste die Werbung angepasst werden. Die einst weiße Fläche hinter dem Schriftzug gibt es nun nicht mehr.

Monatelang konnten die Brandenburger daher nur erahnen, dass etwas im Geschäft passiert. Einige der Waren waren schon durch die zugeklebten Schaufenster zu sehen.

Der mit Abstand größte Spätkauf

In der Zwischenzeit eröffneten zwei Spätis in der Stein- sowie in der Hauptstraße, bei denen sich die Havelstädter auch nachts mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken können. Doch der Späti 90 ist mit Abstand der größte Laden.

Auf über 100 Quadratmetern lagern die Produkte. Im Eingangsbereich gibt es ganz klassisch Getränke, Snacks und Tabak, während sich in den Räumen der Empore die Waren des täglichen Bedarfs, ein arabischer Lebensmittelmarkt und Shishabedarf finden.

Vorerst soll der Späti montags bis samstags von 8 bis zirka 2 Uhr nachts, sonntags versuchsweise von 11 bis 17 Uhr öffnen.

