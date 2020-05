Nach sechs Monaten U-Haft: Drei Chilenen können endlich ausreisen

Brandenburg/H

Solch eine gemütliche Verfolgung erlebt die Brandenburger Polizei vermutlich selten. Keine Jagd, wenig Tempo. Die Verdächtigen lassen sich ohne Widerstand festnehmen.

Das war vor einem halben Jahr, genauer gesagt am Abend des 12. Novembers 2019. In dieser Woche hat das Schöffengericht Brandenburg/Havel drei aus Chile stammende Männer verurteilt wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Wie Richterin Susanne Götsche berichtet, ist die Strafe für alle drei Männer gleich: ein Jahr und zwei Monate Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem sollen sie je 50 Stunden Sozialstunden ableisten. Das können sie sich aber sparen, wenn sie Deutschland verlassen.

Ordentliche Berufe in der Heimat

Dafür spricht einiges, wie die Brandenburger Strafverteidigerin Bettina Holstein auf Nachfrage sagt. Sie hat einen der drei Männer, die 23, 24 und 35 Jahre alt sind, verteidigt. Keiner von ihnen scheint so etwas wie ein Berufseinbrecher zu sein.

Alle drei haben eine Familie in ihrer südamerikanischen Heimat und gehen dort ganz normalen Berufen wie Koch, Schweißer und Assistent im Maschinenbau nach.

Bettina Holstein vermutet, dass die Angeklagten es nach einem halben Jahr Untersuchungshaft sehr eilig haben werden, Deutschland in Richtung Chile zu verlassen.

Geständnisse über die Anwälte

Was die drei Männer mit ihrer damaligen Wohnung in Berlin bewogen hat, einen Einbruchsversuch in Brandenburg/Havel zu unternehmen, bleibt ungeklärt. Denn die Angeklagten haben in ihrem Strafprozess vor dem Schöffengericht über ihre Verteidiger Geständnisse abgelegt.

Somit endete das Verfahren früher als gedacht und ohne die sonst übliche Aufklärung aller Details.

Tatort war an jenem 12. November im vergangenen Jahr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pariser Straße auf dem Görden.

Zeugen waren aufmerksam

Drei aufmerksame Zeugen beobachteten an jenem Abend, wie drei Männer in die besagte Wohnung eingebrochen sind, und verständigten die Polizei. Das Trio merkte, dass es gesehen worden war, und machte sich ohne Beute aus dem Staub.

Da die Polizei schon an Ort und Stelle war, konnten die Beamten das Fluchtfahrzeug unauffällig verfolgen – ohne Blaulicht und Sirene. Die Fahrt ging über die Autobahn in Richtung Berlin.

Die Beamten behielten die drei Männer und ihr Auto im Blick, bis alle in der Hauptstadt angekommen waren. Dort nahmen inzwischen eingeschaltete Berliner Beamte die Verdächtigen ohne jedes Spektakel fest.

