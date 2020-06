Nach über 4 Monaten: Ausgebrannter Opel verschwindet aus Parkhaus in Hohenstücken

Brandenburg/H

Die Angst hat Maria Rossner und ihre Kinder Emely, Lara und Paul bei jedem Gang durch das Parkhaus am Tschirchdamm begleitet. Jetzt ist sie umgezogen und beobachtet die Situation trotzdem weiter.

Mehrere Autos beschädigt

„Die Autos sind dort auf keinen Fall sicher und mehrere Fahrzeuge wurden schon aufgebrochen. Wir hatten früher unseren Wagen dort stehen, bis uns und Bekannten die Kennzeichenschilder geklaut wurden. Wenn wir jetzt die Bilder vom ausgebrannten Autowrack sehen, bleibt ein mulmiges Gefühl“, sagt die Brandenburgerin.

Denn seit dem 12. Februar 2020 stehen dort die Reste eines ausgebrannten Opel Astra. Passanten fotografieren täglich die Überreste des Wagens und sehen den Dreck im Inneren. Anwohner Michael Haase spricht über die Situation im Parkhaus. „Dort ist immer Action. Hier wurden schon häufiger die Scheiben eingeschlagen und Unbekannte haben sogar die Airbags aus den Fahrzeugen ausgebaut“, sagt der 36-Jährige.

Autowrack nach Monaten abgeschleppt

Doch jetzt verschwindet das Autowrack für immer. „Wir haben einen Auftrag von der Hausverwaltung erhalten und daraufhin das Fahrzeug abgeschleppt“, sagt Paul Brameier, Geschäftsführer des Unternehmens „Bergungsdienst Brameier“.

Was passiert mit Autowracks? Zunächst versucht die Ordnungsbehörde, den Fahrzeughalter zu ermitteln und fordert diesen dann schriftlich auf, seinen Wagen zu entfernen. Wenn dieser nicht reagiert, kann die Verwaltung das Fahrzeug auf Kosten seines Eigentümers aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernen. „Ist ein nicht zugelassenes oder zugelassenes Fahrzeug auf privaten Grundstücken abgestellt, kann der Eigentümer der jeweiligen Fläche privatrechtlich das Entfernen des Fahrzeuges veranlassen. In den Fällen, in denen von einem Fahrzeug auf privatem Grundstück eine Gefahr für die Umwelt ausgeht, kann die Umweltbehörde entsprechend tätig werden“, schreibt Verwaltungssprecherin Angelika Jurchen auf MAZ-Anfrage. Zuerst ermittelt die Behörde dabei immer, wer für die öffentliche oder private Fläche zuständig ist, auf der das Fahrzeug abgestellt wurde. Dann folgt die Recherche zum Halter des Wagens. Und wer ist zuständig für die Beseitigung der Fahrzeugreste? „Befinden sich diese im öffentlichen Verkehrsraum ist der Fahrzeughalter zuständig, kommt dieser der Forderung nicht nach, wird die Ordnungsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel tätig“, schreibt Angelika Jurchen dazu. Befindet sich das Fahrzeug hingegen auf einem privatem Grundstück und dessen Eigentümer greift privatrechtlich nicht ein, kümmert sich je nach Gefahrenlage die Umweltbehörde umwelt- oder abfallrechtlich um den Fall. Verwaltungssprecherin Angelika Jurchen empfiehlt Brandenburgern, sich Autowracks „grundsätzlich nicht zu nähern“.

Noch stehen die Reste des Fahrzeugs in Brandenburg an der Havel auf dem Firmengelände am Piperfenn 16. In den nächsten Stunden bringen es Mitarbeiter aber zum Hauptsitz nach Schopsdorf in Sachsen-Anhalt. „Dort kommt es in die Presse und wir verschrotten es endgültig“, sagt Paul Brameier der MAZ.

Maria Rossner fragt sich, warum die Beseitigung des Wagens so lange gedauert hat. Die Hausverwaltung der NWE Consulting GmbH beantwortet dazu eine MAZ-Anfrage.

„Das Problem war uns bekannt. Erstmal haben wir versucht, den Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Dann hat es in Zeiten der Corona-Pandemie gedauert, bis wir einen Termin mit dem Abschleppunternehmen hatten. Für uns ist es auch gut, dass der Wagen endlich weg ist“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Sie betont, dass Investitionen für das Parkhaus geplant sind, lässt aber offen, wann es soweit ist.

Für die Anwohner Michael Haase und Sabine Bartelt ist diese Aussicht kein Grund zur Hoffnung. „Es war nicht das erste Auto, das dort gebrannt hat. Wir sind dafür, dass das Parkhaus wegkommt und abgerissen wird“, sagen die zwei Brandenburger.

Von André Großmann