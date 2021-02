Brandenburg/H

Zwölf Jahre lang hat Silvia Dippner ihrem Pflegekind geschenkt, was sie geben konnte: Zuneigung, Liebe und Sicherheit. Völlig unerwartet ist die herzliche Frau und Mutter im Alter von nur 56 Jahren gestorben: nach einer Operation im Krankenhaus. Als alle dachten, dass sie bald zurückkehren kann zu ihrem Kind.

Das Schicksal hat es anders gewollt mit der Frau und dem Jungen. Beide hatte die MAZ kurz vor Weihnachten im Rahmen der Sterntaler-Spendenaktion vorgestellt. In der folgenden traurigen Geschichte gibt es noch viele Fragezeichen.

Die wichtigste Bezugsperson fehlt

Der zwölf Jahre alte Junge steht von einem Tag auf den anderen ohne die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben da. Jason sei sehr traurig, berichtet seine erwachsene Stiefschwester. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie es nun mit ihm weitergehen soll.

Derzeit befindet sich der Zwölfjährige in der Obhut des Brandenburger Kinder- und Jugendnotdienstes, berichtet Nicole Dippner. Wie lange noch, das weiß die leibliche Tochter der Verstorbenen nicht. Darüber entscheide das Familiengericht.

Zunächst einmal versucht das Jugendamt zu klären, wer rechtlich für das hinterbliebene Kind zuständig sein könnte. Mitarbeiterinnen der Brandenburger Verwaltung arbeiten an einer Lösung, die dem Jungen und seinen Bedürfnissen gerecht wird und zugleich rechtlich einwandfrei ist, erklärt Fachbereichsleiterin Kerstin Schöbe.

Vorerst im Kindernotdienst

Bis der Klärungsprozess abgeschlossen ist, wird der Schüler noch im Kindernotdienst bleiben. Am Ende wird das Familiengericht entscheiden, ob es einen rechtlichen Vormund für den Jungen bestellt oder ob jemand anderes das Sorgerecht übernehmen kann und will.

Der frühe Tod von Silvia Dippner, die Jason immer nur Mama genannt hat, reißt eine große Lücke. Wenig bis gar nichts hatte auf dieses tragische Ende hingedeutet.

Zur Vorgeschichte: Silvia Dippner hatte schon vier Kinder großgezogen, als sie den Jungen relativ bald nach dessen Geburt 2008 bei sich aufnahm. Im Einvernehmen mit seinen leiblichen Eltern übernahm sie einige Jahre später auch das Sorgerecht für ihn.

Nach dem Fest zur Operation

Bis auf die finanziell etwas enge Situation schien alles gut, als die MAZ kurz vor Weihnachten Silvia Dippner und ihr Pflegekind als Sterntaler-Familie vorstellte. Ohne Angst erzählte die tatkräftige Frau, dass sie nach dem Fest zur Operation ins Krankenhaus müsse und vermutlich einen Zeh verlieren werde.

Leider erwiesen sich die gesundheitlichen Probleme als größer. Wie ihre Tochter berichtet, wurde am Ende ein Bein unterhalb des Knies amputiert. Silvia Dippner schien die Operation gleichwohl gut überstanden zu haben.

Einen Tag vor ihrem Tod, am 13. Februar, kamen ihre Angehörigen, darunter auch der Zwölfjährige, noch zu Besuch ins städtische Klinikum. Die Patientin wirkte sehr munter, erzählte viel und klagte auch nicht über Schmerzen.

Baldige Entlassung war vorgesehen

„Wir konnten mit unserer Mutter im Krankenhausrollstuhl an diesem Samstag sogar eine Runde draußen drehen“, erzählt Nicole Dippner. Schon eine Woche später sollte die 56-Jährige nach Hause entlassen werden, in die kleine Wohnung in Hohenstücken, in der sie und ihr Jüngster lebten.

Der frühere Ehemann, zu dem ein gutes Verhältnis besteht, hatte sich während des Klinikaufenthaltes um den Jungen gekümmert.

Kleiderursel sucht Unterstützer für die Familie Nancy Petsch, in Brandenburg an der Havel besser bekannt als „Kleiderursel“, kennt den hinterbliebenen Jungen von klein auf. Ihr eigener Sohn geht mit ihm zur Schule. So hat sie über die Jahre auch ein enges Vertrauensverhältnis zu Silvia Dippner aufgebaut. Weil sie um die finanziellen Nöte der Familie weiß, möchte die als sozial engagierte Frau bekannte „Kleiderursel“ die Angehörigen in der schweren Zeit unterstützen. Gemeinsam mit anderen Brandenburgern. Ihr Ziel ist eine würdige Beisetzung für die Frau mit dem großen Mutterherz und, wo nötig, weitere Hilfe für Jason. Mehrere Möglichkeiten für Spenden hat die soziale Seele von Hohenstücken eingerichtet. Nancy Petsch stellt in ihrer Kleiderkammer, der sogenannten Urselstube, eine Spendenbox auf, immer samstags von 10 bis 11 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 0174/1 92 48 38. Eine weitere Spendenbox steht im Dönerladen Harput 23 am Tschirchdamm. Unter dem Stichwort „Silvi“ hat Kleiderursel Nancy Petsch die Paypal-Verbindung eingerichtet sonnenhut2311@gmail.com und das Konto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse mit der Iban-Nummer DE 14 1605 0000 1102 2658 17.

Niemand rechnete also mit dem Schicksalsschlag. Doch am Sonntag erhielt Nicole Dippner den bestürzenden Anruf aus dem Klinikum. Die Patientin sei an diesem Morgen des 14. Februars tot in ihrem Krankenhausbett aufgefunden worden. Niemand hat bis heute eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte.

Familie wünscht sich Klarheit und Ruhe

Wie bei unerklärlichen Todesfällen üblich, werden Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Weil es keinen Hinweis auf eine Straftat gibt, hat die Staatsanwaltschaft Potsdam den Leichnam inzwischen zur Beisetzung freigegeben.

Doch für die Familie von Silvia Dippner wäre es unerträglich, die Mutter beizusetzen, ohne zu erfahren, warum sie so jung und ohne vorherige Alarmzeichen sterben musste. Wie Tochter Nicole berichtet, möchte auch das Brandenburger Klinikum dem unerwarteten Tod der Patientin auf den Grund gehen.

Um vielleicht Frieden zu finden, sollen die Pathologen des Krankenhauses eine Obduktion des Leichnams vornehmen. Erst anschließend will die Familie endgültig Abschied von der Mutter nehmen. Mit hoffentlich mehr Gewissheiten.

Von Jürgen Lauterbach