Nach zwei Monaten Wiedersehen im Seniorenheim gefeiert

Brandenburg/H

Die erst wenige Tage alte Urenkelin Charlotte darf zwar noch nicht zu Besuch kommen. Doch am Montagnachmittag durfte Doris Fischer (85) erstmals seit dem 16. März wieder die eigene Tochter aus rund zwei Metern Abstand sehen und sprechen.

Der 11. Mai ist der erste Besuchstag im Seniorenzentrum „Service Leben Havelstadt“ in der Neuendorfer Straße. Rund 25 Angehörige haben die erste Möglichkeit genutzt, wieder ganz nah bei Mutter, Vater, Großmutter oder Großvater zu sein.

Vorfreude auf die Tochter

„Das war eine ganz tolle Überraschung für mich“, beschreibt die Brandenburgerin Doris Fischer den Moment des Wiedersehens mit Tochter Heidrun Duckstein (56).

Um 8 Uhr morgens konnte sie beginnen, sich auf die nachmittägliche halbe Stunde zu freuen und vor allem auf den leibhaftigen Besuch, auf den sie so lange hat verzichten müssen.

Doris Fischer klagt nicht. „Man hat sich gefügt, weil es eben so ist“, sagt die Brandenburgerin. Einsam habe sie sich gar nicht gefühlt, denn es sei ja immer jemand da gewesen von den lieben Pflegerinnen und Pflegern im Haus des Unternehmens Renafan.

Der Trick mit dem Fenster

Das Gefühl, eingesperrt zu sein, verhindern dort der große lange Balkon und der Garten draußen. Einen Trick haben Mutter und Tochter außerdem angewandt, um einander recht nah zu sein.

Heidrun Duckstein hat gelegentlich unter dem Fenster der alten Dame gestanden und von dort aus mit ihr telefoniert. Und bei ihren allabendlichen Anrufen konnte sie auch die Grüße der Enkel und Urenkel ausrichten.

„Aber die Zeit ohne den persönlichen Kontakt war schon quälend“, berichtet Heidrun Duckstein. Vor Corona hat sie zwei bis dreimal in der Woche vorbeigeschaut, nachdem sie ihre Mutter im vergangenen August aus gesundheitlichen Gründen dem Renafan-Seniorenzentrum anvertraut hatte.

Großer Andrang

Das Wochenende über haben Hausleiterin Nadine Fräsdorf, Sozialarbeiterin Doreen Wiemer und die anderen guten Seelen im Haus an einer Lösung gebastelt, damit Besuche mit den erforderlichen Beschränkungen möglich werden.

Die Lockerung war im Land Brandenburg schließlich erst Ende vergangener Woche ermöglicht worden. Das Telefon stand fortan kaum still.

„Weil 115 Leute zwei Monate lang ohne persönlichen Kontakt zu ihren Angehörigen waren, ist der Andrang natürlich groß gewesen“, beschreibt Nadine Fräsdorf die Resonanz.

Im Restaurant des Brandenburger Renafan-Pflegeheims sind in ausreichenden Abständen Tische mit zwei Stühlen aufgebaut. Quelle: Renafan „Service Leben Havelstadt“

Von 9 Uhr sind die Besucher gekommen und jeweils eine halbe Stunde geblieben. So konnten, über den Tag verteilt, relativ viele Angehörige die langen Wochen der Trennung zu beenden.

Im Restaurant des Pflegeheims sind in ausreichenden Abständen mehrere Tische mit zwei Stühlen aufgestellt. Bewohner und Besucher tragen natürlich Masken und sitzen weit genug auseinander.

„Service Leben Havelstadt“ hat die Feuertaufe also erfolgreich absolviert, die nächsten Besucher sind angemeldet. Auch andere Heime in der Stadt haben sich bemüht, die Türen für einzelne Besucher zu öffnen.

Weitere Heime öffnen sich vorsichtig

Das Awo-Pflegeheim „Am Wasserturm“ in Kirchmöser erlaubt ab sofort ebenfalls Besuche einzelner Kontaktpersonen, die sich 24 Stunden zuvor anmelden müssen. Es gelten die strengen Hygiene- und Kontaktauflagen.

Die Gäste können ihre Angehörigen eine Stunde lang in der Cafeteria oder bei schönem Wetter draußen sehen. Seit Montag werden sie über diese Möglichkeit informiert.

Das Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg ermöglicht schon seit Sonnabend Besuche im Martha-Piter- und im Clara-Zetkin-Heim. „Wir haben uns im Vorfeld einer möglichen Lockerung des Besuchsverbotes mit dem Thema intensiv beschäftigt und ein Konzept zur Umsetzung entwickelt“, berichtet Holger Schult.

Eine Stunde für einen Besucher pro Tag

Nachdem am Freitagabend die neue Eindämmungsverordnung erlassen wurde, erfolgte noch eine Einarbeitung der Handlungsempfehlungen des Landes.

Besonders wichtig sei die Einhaltung der Hygieneregeln: Mindestabstand, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Händedesinfektion. Die Besuche können im Bewohnerzimmer sowie im Außengelände stattfinden, sind jedoch auf eine Stunde und einen Besucher pro Tag und Bewohner beschränkt.

Ein Besuch wird mindestens einen Tag vorher telefonisch angemeldet. Die Gäste, die nicht erkältet sein dürfen, beantworten Fragen zur Gesundheit und werden in einer Liste registriert.

Kritik an „Kontaktsperre“

Im Caritas-Seniorenzentrum St. Benedict werden Besuche erst vom kommenden Montag an ermöglicht. Michael Schwarz kritisiert, dass andere Altenheime in Brandenburg/Havel schon für Besucher öffnen, während „das Caritasheim in der Neustädtischen Heidestraße stur bei seiner Kontaktsperre bleibt“.

Der Angehörige findet das inakzeptabel, denn es habe genug Zeit für die Erarbeitung eines Besuchskonzeptes gegeben.

Schwarz: „Da in Altenheimen nun schon viele Wochen ein persönlicher Kontakt zu den Angehörigen unterbunden wurde, diese aber nun naturgemäß auch plötzlich ableben können, ist der Wunsch nach Nähe zwischen Bewohnern und Angehörigen nur zu verständlich.“

Mit Lockerung erst in 14 Tagen gerechnet

„Wir wurden mit unseren Einrichtungen von den politischen Überlegungen in der vergangenen Woche überrascht“, sagt Claudia Appelt als Sprecherin der Caritas-Altenhilfe. Erwartet habe man eine solche Lockerung erst in 14 Tagen.

Daher müsse die Caritas-Altenhilfe ihr Schutzkonzept für die Einrichtungen, in denen auch viele demente Menschen leben, erst noch „finalisieren“.

Es gehe schließlich um die Sicherheit der Bewohner und auch der Mitarbeiter, die „nicht in die Rolle von Ordnungshütern schlüpfen möchten. Appelt: „Wir müssen Klarheit schaffen und kommunizieren. Das braucht eine Vorlaufzeit.“

