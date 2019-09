Klein Kreutz

Ein monatelanger Nachbarschaftsstreit beschäftigt das Amtsgericht Brandenburg. Dabei drohen Oliver Tillich bis zu 250.000 Euro Strafe und ersatzweise bis zu sechs Monate Ordnungshaft, wenn er seinem Nachbarn Harald B. wiederholt den Zugang zur Strom- und Wasserversorgung in der Klein Kreutzer Havelstraße verweigert.

In diesem Haus in der Klein Kreutzer Havelstraße leben die Konfliktparteien. Quelle: André Großmann

Belastender Streit

Amtsrichter Frank-Moch-Titze verlas die Urteilsbegründung des einstweiligen Verfügungsverfahren am 26. August im Amtsgericht Brandenburg, heute geht der Rechtsstreit in die nächste Runde. Den 69-jährigen Harald B. belastet der Konflikt mit seinen Nachbarn. „Man will mich raus aus der Wohnung haben, mit aller Gewalt. Dabei bin ich nach zwei Schlaganfällen gesundheitlich so geschädigt, dass ich froh bin, wenn ich stehen kann“, sagt der Rentner der MAZ.

Schaden von 4000 Euro

Nach eigener Aussage habe er Wasserflaschen kaufen müssen, um sich waschen zu können und verbrachte wegen der Streitigkeiten „bis zu anderthalb Monate“ in mehreren Hotels. Die Unterkünfte befanden sich in Bollmansruh, Weseram und im Nauener Ortsteil Wachow. „Ich bin aus meiner Wohnung rausgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Ich habe zu dem Paar kein Verhältnis mehr“, kommentiert B.

Ursprünge des Konflikts

Der Brandenburger schätzt, dass ihm bislang ein Schaden im Wert von 4000 Euro entstanden ist. Wann der Konflikt mit den Nachbarn begann, weiß er „nicht mehr genau.“ Auch Oliver Tillich überlegt mehrfach und versucht, sich die Ursprünge des Konflikts zu erinnern. „Anfangs hatten wir noch ein normales Verhältnis“, sagt der 33-Jährige.

Das war im Januar und Februar des Jahres 2019, damals suchten Tillich und seine Verlobte Jessica Leinert nach einem Grundstück in Klein Kreutz und wurden in der Havelstraße fündig. Harald B. war Eigentümer des Hauses und verkaufte das Grundstück samt zwei Zimmern, Küche, Diele und Bad mit einem notariellen Vertrag an das junge Paar.

Darin vereinbarten die Prozessparteien auch, dass sich Harald B. verpflichtet, das Hinterhaus bis zum 31. Mai zu räumen. Der Beklagte Oliver Tillich soll dann aber dem Kläger einen schriftlichen Mietvertrag für die Zweiraumwohnung im Erdgeschoss des Vorderhauses übergeben haben.

Kontakt nur noch per Anwalt

Das Paar bot einen Entwurf zu einem befristeten Mietvertrag an, der für ein halbes Jahr gültig sein sollte. „Diesen Entwurf zeigte er uns am Tag der Übergabe zerrissen. Daraufhin haben wir alle Angebote zurückgezogen und ihm mitgeteilt, dass er bis zum 30. Juni auszuziehen hat“, sagt Tillich der MAZ.

Seitdem läuft der Kontakt nur noch über Anwälte, obwohl die Nachbarn wenige Meter voneinander entfernt leben. Oliver Tillich und Jessica Leinert können nicht verstehen, warum der 69-Jährige weiter nebenan leben darf. „Das ist unfassbar, der Mann sitzt hier einfach drin und hat keinen Mietvertrag. Gleichzeitig wird er nicht mal aufgefordert, etwas an uns zu zahlen“, sagt Tillich der MAZ.

Er behauptet, dass ihm und seiner Partnerin ein Schaden von mindestens 2500 Euro entstanden sei. „Mit den Gerichtskosten wird es noch teurer, vielleicht um die 5000 Euro, doch wie viel es insgesamt wird, ist noch nicht abzusehen“, äußert der 33-Jährige. Er behauptet auch, von Harald B. geschlagen worden zu sein.

Anspruch auf Strom und Trinkwasser

Laut der Urteilsbegründung des Amtsgerichts hat Harald B. Anspruch auf die Wiederherstellung der Strom-und Trinkwasserversorgung. „Grundsätzlich kann aber der Abschluss eines Mietvertrags ausdrücklich schriftlich oder mündlich und sogar durch schlüssiges Verhalten erfolgen“, heißt es in einem der MAZ vorliegenden Papier. Angebot und Annahme müssten sich dabei nur auf die Notwendigkeiten des Mietvertrages wie zum Mietobjekt, dem Mietpreis und der Mietdauer beziehen, die „bestimmbar vereinbart werden müssen.“

Oliver Tillich (links) und seine Verlobte Jessica Leinert prüfen den Zustand des Stromzählers. Quelle: André Großmann

Harald B. betont, dass er alle Streitpunkte klären möchte. „Jetzt geht eben alles seinen rechtlichen Weg“, sagt er der MAZ. Mittlerweile kann er wieder in die Wohnung, Oliver Tillich und Jessica Leinert stellten den Zugang zu Strom und Wasser her. „Aber jetzt haben sie mir den Fernseher abgestellt. Sie handeln immer nur, wenn es ihnen gerade vom Gericht aufgetragen wurde“, sagt B. der MAZ.

Kein Ende des Streits in Sicht

Der 69-Jährige verweist darauf, dass seine Mutter ein eingetragenes Wohnrecht für das Gebäude im Grundbuch habe. Dieses will er ihr abkaufen, auch hierzu laufen Verhandlungen. Der Rentner ist froh, aktuell wieder in die Zweizimmerwohnung zu können. Langfristig gesehen will er sich nach neuen Wohnungen umsehen und sich „dabei nicht drängen lassen.“

Jessica Leinert und Oliver Tillich haben bereits einen Nachmieter für die 67 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung auf dem Grundstück und befürchten, dass dieser abspringt, wenn die Rechtsstreitigkeiten andauern. „Wir könnten bei der Serie Höllische Nachbarn mitspielen. Man könnte sagen, dass unser Nachbar zum größten Feind geworden ist“, sagt der 33-Jährige der MAZ. Er befürchtet, dass der Rechtsstreit „noch lange nicht beendet ist.“

Von André Großmann