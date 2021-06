Brandenburg/H

Das ist wie Ostern, Geburtstag und Weihnachten an einem Tag. Bei einer Haushaltsauflösung in Berlin ist ein umfangreicher Nachlass des Schriftstellers und Reformpädagogen Otto Bernd Wendler aufgetaucht – Säcke voller Manuskripte, Aufzeichnungen, Alben mit Zeitungsartikeln, Fotos und andere Dokumenten. Darin steckt auch viel über seine bewegten Jahre in Brandenburg an der Havel.

1895 in Sachsen geboren, war Otto Bernhard Wendler fünf Jahre später nach Brandenburg gekommen, erst in der Neustädtischen Heidestraße, dann in der Kirchhofstraße. Nach Kriegsdienst, Lehrerausbildung und ersten Anstellung in Bergzow bei Genthin begann Wendler zweite Brandenburger Zeit 1923. Er wurde Lehrer in Kirchmöser, engagierte sich für Reformpädagogik und in der Kommunalpolitik. Vier Jahre später berief ihn die Stadt Brandenburg zum ersten und einzigen Rektor der neuen Weltlichen Schule. 1933 warfen ihn die Nazis raus.

Literaturhaus Magdeburg wahrt Wendlers Andenken

Aus diesen zehn Brandenburger Jahren findet sich einiges im Nachlass, sagt Germanistin Claudia Behne-Kilz vom Literaturhaus Magdeburg. Das Literaturhaus hütet seit Jahrzehnten Wendler-Schätze, wahrt sein Andenken und hat nun den Nachlass bekommen. „Wir haben ihn uns aus Potsdam abgeholt“, sagt Behne-Kilz, aber nicht mehr in Säcken, sondern schon sorgsam in Kartons verpackt. Der Potsdamer Historiker Jan Kostka hatte die Wendler-Dokumente von Nachfahren erhalten.

Jan Kostka, Historiker und Literaturwissenschaftler aus Potsdam, hat viel über das Wirken Wendlers geforscht. Quelle: Dominic Prokopy

Auch wenn Behne-Kilz gerade erst angefangen hat, den Nachlass zu sichten – manche Dokumente hat sie sich etwas näher anschauen: Aus der Brandenburger Zeit sind „vor allem Theaterkritiken vorhanden. Wendler klebte die Zeitungsartikel in kleine Alben.“ Zudem finden sich Korrespondenzen mit dem Stadttheater Brandenburg, Manuskripte und Briefe aus der Zeit, aber auch Programmhefte und Broschüren.

Behne-Kilz ist überdies auf Wendlers Ernennungsurkunde zum Lehrer für den Kreisschulbezirk Brandenburg gestoßen sowie auf den Schriftverkehr zum Disziplinarverfahren mit der Reichsschrifttumskammer zum Ende der Brandenburger Zeit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Brandenburg an der Havel hatte Wendler mehrere Romane verfasst, darunter Jugendbücher und Brandenburgs ersten Krimi. Puppentheaterstücke flossen aus seiner Feder und zahlreiche Rezensionen von Aufführungen am Stadttheater. Sie erschienen in der SPD-nahen Brandenburger Zeitung des Verlegers Otto Sidow.

Auf Du und Du mit Fritz Ebert

In der Redaktion, die in der St.-Annen-Straße saß, lernte Wendler unter anderem Friedrich „Fritz“ Ebert junior kennen, den Sohn des Reichspräsidenten Ebert. Ebert junior war von 1925 bis 1933 Redakteur der Brandenburger Zeitung und nach dem Krieg Berliner Oberbürgermeister. Aus dem Nachlass wird deutlich, dass sich Wendler und Ebert junior nahe genug standen, um sich mit Du anzusprechen.

Kisten voller spannender Gesdchichten – der Wendler-Nachlass im Literaturhaus. Quelle: Literaturhaus Magdeburg

Wendler war 1958 in Burg gestorben, seine Frau Elisabeth überlebte ihn um gut 30 Jahre. Sie hatten keine Kinder. Ein Neffe, der in Burg gelebt hat, übernahm den Nachlass des Schriftstellers und Lehrers. Nach dessen Tod lösten seine Tochter und deren Familie die Wohnung in Berlin auf. Bei der Sichtung des Materials gingen sie vorsichtig vor. „Wir sind so dankbar, dass die Familie so umsichtig war“, sagt Claudia Behne-Kilz. Im Internet war die Familie nämlich auf einen Vortrag gestoßen, den Historiker Kostka Ende 2020 zum125. Geburtstag Wendler im Literaturhaus Magdeburg halten wollte – der wegen des Lockdowns ausgefallen war.

Zu den Schmuckstücken gehört eine schriftliche Genehmigung, dass Lehrer Wendler nebenher als Märchenerzähler tätig war – ausgestellt an seiner Stelle in Bergzow. Die Sichtigung und Erfassungf aller Dokumente werde viel Zeit in Anspruch nehmen, sagt Behne-Kilz. Für einen Präsentation und den Vortrag von Jan Kostka am 6. Juli will sie ein paar Stücke soweit präparieren, dass man sie ausstellen kann.

Vortrag und Ausstellung am 6. Juli Der Vortrag des Potsdamer Historikers und Literaturwissenschaftlers Jan Kostka beginnt am 6. Juli um 18 Uhr im Hof des Literaturhauses, Thiemstraße 7, 39104 Magdeburg. Außerdem liest Schauspieler Marcus Kaloff Passagen aus dem Roman „Drei Figuren aus einer Schießbude“. Diese Geschichte hat Otto Bernhard Wendler in Brandenburg verfasst und 1931 veröffentlicht worden. Eine kleine Ausstellung im Literaturhaus zeigt ein paar Stücke aus dem Nachlass.

Nach seiner Vertreibung aus dem Schuldienst zog das Ehepaar Wendler nach Burg bei Magdeburg. Wendler schrieb weiter. Der Versuch Brandenburger Nazis, Wendler auch davon abhalten zu können, scheiterte an übergeordneten Instanzen. Mal sehen, was dazu in dem Schatz steckt.

Von Heiko Hesse