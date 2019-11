Das wertvollste Denkmal im Land ist sein Werk

Brandenburg/H

Der Architekt und Bauforscher Karsten Westphal ist überraschend im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Berliner Andreas Kalesse war jahrzehntelang Potsdams oberster Denkmalschützer und enger Freund von Westphal. Er hat folgenden kurzen Nachruf auf den Mann verfasst, der in den vergangenen 20 Jahren auch sichtbare Spuren in Brandenburg an der Havel hinterlassen hat:

„Gerade habe ich erfahren, dass Professor Dr. Karsten Westphal am 28. Oktober nach langer Krankheit gestorben ist. Seine Beisetzung findet nur im engsten Familienkreis statt. Er lebte von 1945-2019. Er hat unsere Dorfkirche in Alt-Staaken so schön und sorgsam restauriert. Das Gotische Haus in der Breiten Straße, die Häuser Breite Straße 9+10 hat er hervorragend in einer Zeit wiederhergestellt, in der man in Spandau noch um die Erhaltung dieser Häuser bitter kämpfen musste. Die Restaurierung der gotischen Kelleranlagen in der Carl-Schurz-Straße 49 sind ebenfalls sein Werk. Die Rekonstruktion der Turmspitze von St. Nikolai und der Orgeleinbau zusammen mit der neuen Empore gehen auf ihn zurück. Die Rekonstruktion der Turmhaube war eine Pioniertat in Berlin, in der Rekonstruktionen bekämpft wurden, als wenn man davon Windpocken bekäme. Das war und ist ja nach der reaktionären Doktrin der fundamentalistischen Denkmalpfleger ein ,no go’, wie man heutzutage sagt. Gerade im Fontanejahr ist sie aber eine hochwillkommene Bereicherung, denn diese Stätte, die Fontane nun wirklich einmal selbst besucht hat und eine hübsche kleine Beschreibung von der Aussicht mit einer Skizze dazu hinterlassen hat, die aber in Spandau weitgehend unbekannt ist.

Auch im Palais Lichtenau in der Potsdamer Behlertstraße hat Karsten Westphal beim Sanieren mitgewirkt. Quelle: Christel Köster

Er hat Spandau sehr bereichert und mit die wertvollsten baulichen Zeugnisse in dieser so gebeutelten Stadt beispielhaft und innovativ restauriert. Die Erfahrungen, die er beispielsweise bei der Restaurierung des Gotischen Hauses gesammelt hat, konnte er dann vor einigen Jahren für die Restaurierung des Gotischen Hauses in der Stadt Brandenburg nutzen. Er hat das wohl wertvollste Baudenkmal dieser Art im Land Brandenburg mit großer Sach- und Fachkenntnis hervorragend zu einem neuen Dasein verholfen. Das Pauli-Kloster hat er ebenfalls ausgezeichnet restauriert. Es beinhaltet heute das Archäologische Landesmuseum dieses Bundeslandes. Er lebte schon längere Zeit in der schönen Havelstadt und fühlte sich ihr stets sehr verbunden.“

Von Andreas Kalesse