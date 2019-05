Brandenburg/H

Hunderte Schüler wollen am 10. Mai für Klimaschutz, erneuerbare Energien und gegen Abgase und Umweltverschmutzungen demonstrieren. Dann startet die zweite „ Fridays for Future“-Demo um 15 Uhr am Brandenburger Hauptbahnhof. Nach der Auftaktkundgebung ziehen die Protestler weiter über die Steinstraße und Ritterstraße zum Altstädtischen Rathaus.

Kritik an Müllsündern

Mitorganisator Vincent Bartolain kritisiert, dass die Menschen in Brandenburg an der Havel mehr Angebote im öffentlichen Nahverkehr und bessere Fuß-und Radwege benötigen. Der 18-Jährige hofft, dass mehr Havelstädter ihre Abfälle in den Mülleimer schmeißen. „Oft landet der Müll stattdessen in unseren Gewässern wie dem Stadtkanal oder in den Grünanlagen, was massive Schäden für unsere Umwelt haben kann“, betont der Deetzer.

Vincent Bartolain ist Mitorganisator der „Fridays for Future“-Demo in Brandenburg an der Havel. Quelle: André Großmann

In der Havelstadt nahm Bartolain deshalb an mehreren Müllsammelaktionen teil. Für ihn war die erste „ Fridays for Future“-Demonstration in Brandenburg an der Havel ein Erfolg. Am 5. April demonstrierten mehr als 300 Brandenburger für den Klimaschutz.

Organisator will Druck auf Politik erhöhen

Der 18-Jährige hofft, dass die Zahl der Protestler am 10. Mai steigt und will vor den anstehenden Kommunal-und Europawahlen „noch einmal Druck auf die Politik ausüben“. Die prominente Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer ist dieses Mal bei der Demo in der Havelstadt nicht dabei. Einen möglichen Streit der Organisatoren verneinte Bartolain auf MAZ-Anfrage. Er betonte, dass Neubauer an dem Tag andere Termine habe.

Der Klimaaktivist befürchtet, dass Themen wie das Wachstum der Stadt und der Umwelt-und Klimaschutz in Brandenburg an der Havel gegeneinander ausgespielt werden. Die Forderungen der „ Fridays for Future“-Bewegung hält der 18-Jährige für „konsequent und realistisch.“ Klimaprobleme sind seiner Ansicht nach jahrelang „nur oberflächlich“ behandelt worden. Bartolain betont, dass er „so oft es geht“ mit Bus, Bahn und dem Rad fährt und darauf verzichtet, in den Urlaub zu fliegen.

Forderung nach mehr Dialog

Janett Rickel ist Mitglied im Kreisvorstand der havelstädtischen FDP. Sie bezweifelt, dass die Ziele der Klimaaktivisten schnell umsetzbar sind. Die 30-Jährige hofft aber, dass Vertreter der Stadtpolitik wie Mitglieder des Verkehrsausschusses und Jugendliche „miteinander statt übereinander“ reden und Erfahrungen austauschen.

Die Meinungen von Experten zu hören, trage laut Rickel zu einer differenzierteren Sichtweise bei. Die Liberale lobt das politische Engagement der Schüler. „Von heute auf morgen ist nicht alles schaffbar. Es ist sinnvoll, klein anzufangen und Müllsammelaktionen leisten da schon einen Beitrag“, sagte Rickel der MAZ.

Gegen Abfälle will sich Vincent Bartolain am 5. Mai einbringen und ab 10 Uhr an der Jahrtausendbrücke Unrat beseitigen. Helfer können spontan dabei sein, Müllsäcke und Handschuhe werden vor Ort verteilt. Der 18-Jährige hofft dabei auch auf Unterstützung der „ Fridays for Future“-Demonstranten.

Von André Großmann