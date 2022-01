Brandenburg/H

So langsam wird die Zeit knapp, auch wenn das Jahresende noch weit entfernt scheint: Im Streit um die gemeinsame Leitstelle zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Stadt Brandenburg an der Havel gibt es auch nach 13 Monaten keine Einigung. Die Leitstelle mit Sitz in der Havelstadt koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr für Brandenburg an der Havel sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

Festgefahrene Verhandlungen

Beklagt hat sich nun TF-Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) im Kreisausschuss. Der Landkreis Teltow-Fläming habe sich vor geraumer Zeit an die Ministerien des Innern und für Kommunales sowie für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz gewandt. Das Land sollte die festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Landkreis und der kreisfreien Stadt an der Havel moderieren.

Vertrag zu Ende 2022 gekündigt

Doch nun berichtet Wehlan: „Die Gespräche auf der Arbeitsebene laufen nicht förderlich.“ Allerdings wollte sie mehr Details öffentlich nicht preisgeben. Der Kreistag hatte auf ihr Verlangen hin im Dezember 2020 den gemeinsamen Vertrag vorsorglich binnen der Zwei-Jahres-Frist gekündigt. Tatsächlich endet die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der beiden Kommunen also Ende 2022.

Kornelia Wehlan (Die Linke) Landrätin von Teltow-Fläming. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Streit um Finanzen

In der Zwischenzeit sollte ein Kompromiss gefunden und ein neuer Vertrag aufgesetzt werden, hieß es damals. Kern des Problems ist ein Streit über die Finanzen, vor allem für das Personal. Denn die Leitstelle ist unterbesetzt und soll jetzt und künftig verstärkt werden. Die Kosten für Investitionen und Personal stellt die Stadt Brandenburg als Betreiber den Kommunen anteilig in Rechnung.

Bestehen auf Beirat

Bevor Teltow-Fläming den Vertrag kündigte, soll es bereits monatelange interne Diskussionen darüber gegeben haben, dass die Kosten nicht transparent genug an die Partner kommuniziert werden. Der Kreis wollte sich in einem neuen Vertrag mehr Mitspracherecht einräumen lassen. So war zum Beispiel ein neu zu gründendes Beteiligungsgremium im Gespräch.

Beirat bringt nicht viel

Doch in der Havelstadt wollte man keine „Quatschbude“, die ohnehin keinen Einfluss hat. Schließlich sei alles gesetzlich klar geregelt: Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Brandenburg an der Havel erledigt Aufgaben für andere mit und teilt sich mit ihnen die Kosten. Grundlage ist das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Ein Leitstellenbeirat diente der Information und Beratung. Er habe aber kein Vetorecht und auch kein Recht auf einstimmige Entscheidungen, wie es aus Teltow-Fläming verlangt wird.

Komplizierte Gemengelage

Aus dem Mittelmark-Kreis sind ähnlich kritische Töne wie aus Teltow-Fläming nicht zu hören. In den Vorjahren hatte es immer mal Nachfragen zu Abrechnungen gegeben, die aber geklärt werden konnten. „Außerdem gab es die große Organisationsuntersuchung, die den tatsächlichen Personalbedarf klären sollte. Das akzeptieren wir“, sagt Kreissprecherin Andrea Metzler. Es sei insgesamt aber kompliziert, weil beispielsweise die Krankenkassen beim Abrechnen der Rettungseinsätze sich gegen die hohen Kosten wehren und auch dagegen klagen.

Spitzengespräch geplant

Für die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den beteiligten Kommunen ist eigentlich die Fachgruppe Feuerwehr und Rettungswesen in Brandenburg an der Havel unter Führung von Mathias Bialek zuständig. Doch seit geraumer Zeit haben zunehmend Rechtsamt und Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) zuständig. Er will den Streit derzeit nicht eskalieren lassen. Deshalb lässt er über Rathaussprecher Jan Penkawa ausrichten: „Es wird im Frühjahr ein Spitzengespräch zwischen den drei Verwaltungsleitungen geben. Den Vorgang und auch die Haltung von Teltow-Fläming vorher zu kommentieren, wäre da nicht förderlich.“

Von André Wirsing und Victoria Barnack