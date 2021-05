Nächste Runde im Tarifstreit: Asklepios feuert gegen Verdi und die Bundesregierung

Brandenburg/H

Der Streit am Asklepios-Fachklinikum um eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz erreicht eine neue Eskalationsstufe. Einen Tag, bevor am Dienstag der nächste Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Brandenburger Standort auf dem Görden ansteht, geht das Unternehmen in die Offensive.

„Wir empfinden es vor dem Hintergrund des bisherigen Verhandlungsverlaufs als nicht nachvollziehbar, warum Verdi jetzt den Prozess mit einem ganztägigen Warnstreik begleitet“, schreiben Daniela Wolarz-Weigel, Vorsitzende der Geschäftsführung, und Geschäftsführerin Janina Pietschmann am Montag in einer langen Erklärung. Die bisherigen Verhandlungen mit Verdi seien „harmonisch und konstruktiv“ verlaufen, deshalb sei der angekündigte neuerliche Ausstand – einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde – nicht nachvollziehbar.

Doch damit nicht genug: Die Forderungen der Gewerkschaft für ihre Mitglieder schmettert das Unternehmen humorlos ab. „Unverständnis löste bei uns die Forderung der vollständigen Orientierung am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) aus“, heißt es mit Verweis auf den im Jahr 2013 für die Mitarbeiter ausgearbeiteten und bis heute gültigen Haustarifvertrag. Dieser orientiere sich an nicht näher benannten „Bedürfnissen eines psychiatrisch-neurologischen Fachkrankenhauses“ und sehe individuelle Zulagen vor. „Daran wollen wir auch in dieser Tarifrunde festhalten“, signalisiert die Unternehmensführung Härte.

Nach einem Entgegenkommen sieht es demnach also aktuell keineswegs aus. Wolarz-Weigel und Pietschmann holen in ihrem Brief am Montag vielmehr zu einem Rundumschlag aus und erläutern ihre Sicht der Dinge: „Verdi versucht kontinuierlich, Asklepios in den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst zu zwingen“, heißt es in dem von beiden Frauen unterzeichneten Schreiben. Der TVöD mache für Asklepios als Privatunternehmen „schlichtweg keinen Sinn“, denn: Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst bekäme das Unternehmen keine Subventionen.

Und die Geschäftsleitung feuert noch weiter gegen die Gewerkschaft: „Wir als Privatunternehmen müssen wirtschaftlich seriös planen und handeln und uns nachhaltig aufstellen – das ignoriert Verdi konsequent. Hier zeigt sich auch, dass Verdi das Geschäftsmodell privater Klinikträger aus ideologischen Gründen grundsätzlich ablehnt und versucht, den eigenen Einflussbereich auszuweiten.“ Auch beklagt das Führungs-Duo eine „erhebliche Ungleichbehandlung“ der Bundesregierung. Denn Corona-Hilfen habe das Haus – eine ausgewiesene psychiatrische Fachklinik – bis heute nicht erhalten.

Wesentliches Ziel der Verhandlungen ist indes aus Verdi-Sicht, eine bessere Bezahlung für die Mitglieder zu erreichen. Diese soll sich am gelten Stand des Tarifvertrages TVöD orientieren. Zwischen 6,6 und 10,8 Prozent mehr Lohn aktuell und um weitere 1,8 Prozent mehr im April 2022 will Verdi herausholen. Außerdem will die Gewerkschaft erreichen, dass die Arbeitszeit stufenweise bis 2025 von 40 auf 38,5 Stunden gesenkt wird.

Doch den Mitarbeitern geht es bei weitem nicht nur um das Thema Geld: Sie thematisierten bei ihren bisherigen Ausständen die geschlossene Psychiatrie-Station P 10, die aus ihrer Sicht zu knappe Besetzung von Krankenstationen, die Auslagerung von Arbeit und den Weggang von Personal. Zu all diesen Punkten schweigt sich die Unternehmensführung am Montag in ihrem seitenlangen Schreiben allerdings aus.

