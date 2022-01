Nächste Vollsperrung für großes Wohnprojekt in der City

Brandenburg/H

Schon ab Freitag, 28. Januar.2022, kommt es in der Brandenburger Innenstadt zur nächsten Vollsperrung. Für mindestens vier Monate – avisiert ist der 25. Mai – wird die Neustädtische Fischerstraße im Kreuzungsbereich Deutsches Dorf und Neustädtische Wassertorstraße für die Aufstellung eines Kranes voll gesperrt.

Einbahnstraße wird aufgehoben

Die Einbahnstraßenregelung vom Mühlendamm kommend wird während der Zeit der Vollsperrung aufgehoben. Die Zu- und Ausfahrt für Anwohner in diesem Bereich kann nur aus und in Richtung Mühlendamm erfolgen.

Die Stadtverwaltung Brandenburg bittet um Beachtung der Beschilderung. Die Zufahrt für Anlieger Neustädtischer Markt und Neustädtische Wassertorstraße erfolgt während der Vollsperrung nur aus Richtung Molkenmarkt.

Angesichts der Bauarbeiten, die am Montag am Neustädtischen Markt begonnen haben, wird diese weitere Vollsperrung vermutlich zu weiteren Einschränkungen des Autoverkehrs in der City führen. Sie ist allerdings unumgänglich, denn auf der Freifläche Neustädtischen Fischerstraße 11/12 wird nun gebaut.

Eigentümer und Bauherr Peter Schilling und Architektin Kathrin Kern. Quelle: André Wirsing

Direkt an der Ecke von Neustädtischem Markt und Neustädtischer Fischerstraße will Bauherr Peter Schilling (46) ein Haus mit zehn Mietwohnungen und 840 Quadratmetern Nutzfläche errichten.

Es soll vier Etagen mit zurückgesetztem Dachgeschoss (Staffelgeschoss) haben und sich in die umgebende Bebauung einfügen. Architektin Kathrin Kern vom Büro SEW hat der Fassade Struktur durch überstehenden Naturstein (Bossen), horizontale Gliederung und stehende Fenster gegeben.

Uralte Spuren Brandenburger Geschichte

Der ganze Komplex wird auf 43 Pfähle mit bis zu neun Metern Länge gestellt. Zudem wird in den Untergrund durch Treppenaufgänge, Liftschacht und Regenwasser-Rigole eingegriffen. Die Neustädtische Fischerstraße liegt am Rand des mittelalterlichen Stadtkerns direkt an der Stadtmauer. Deshalb waren hier auch viele archäologische Funde zu erwarten.

Nachgewiesen wurden im Vorfeld der jetzt beginnenden Bauarbeiten Fundamente und Mauerreste von mindestens drei Gebäuden, darunter ein kompletter Keller, der auf eine Bauzeit um 1700 geschätzt wird. Die Funde stammen aus dem 14. bis 19. Jahrhundert.

Von MAZ