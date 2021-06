Brandenburg/H

Ab sofort ist es wieder möglich, sich für einen Corona-Impftermin im Städtischen Klinikum anzumelden. „Für die nächste Woche wurde uns eine Impfstofflieferung mit 220 Erstimpfungen zugesagt“, teilt Björn Saeger mit, Referent der Klinikum-Geschäftsführerin.

Sämtliche Impfungen in der kommenden Woche finden am nächsten Donnerstag im städtischen Krankenhaus in der Hochstraße statt. Die Terminbuchung ist online für den 17.06.2021 freigeschaltet.

Impfung konzentriert sich auf einen Tag

Seit diesem Dienstag wird im Klinikum der Impfstoff von Biontech abgegeben. In der vergangenen Woche standen in der Hochstraße 1250 Impfdosen zur Verfügung. In der kommenden Woche sind es bisher deutlich weniger Impfdosen.

Das Klinikum weist darauf hin, dass es für einen reibungslosen Ablauf wichtig ist, dass vereinbarte Termine pünktlich wahrgenommen werden.

Aufgrund der begrenzten Impfdosen sei leider nur eine beschränkte Anzahl an Impfterminen verfügbar. Sobald weitere Impfdosen zugesagt sind, würden weitere Termine online freigeschaltet. Das Krankenhaus bittet darum, auf telefonische Rückfragen zu verzichten.“

Von MAZ