Brandenburg/H

Vor den Toren von ZF in der Caasmannstraße fand am Freitagabend der zweite Warnstreik im aktuellen Tarifstreit statt. Der Streik betraf dieses Mal die Belegschaft der Spätschicht und war bis 21 Uhr geplant. „Wir wollen mit unseren Streiks möglichst alle Beschäftigte des Betriebes erreichen, deswegen dieser zweite Warnstreik speziell für die Spätschicht,“ erklärte dazu Sando Hoffmann, der Betriebsratsvorsitzende bei ZF, der MAZ.

Sandro Hoffmann ist seit November 2020 der Betriebsratsvorsitzende bei ZF. Quelle: Böhme

Hoffmann ist sich sicher, dass weitere Ausstände folgen, denn dieses Tarifrunde könnte länger andauern als andere zuvor. „Bislang gibt es in diesem Tarifstreit absolut kein Entgegenkommen von der Arbeitgeberseite. Sie blockiert in allen Themen“, sagte Hoffmann, der seit November letzten Jahres dem ZF-Betriebsrat in Brandenburg an der Havel vorsteht.

Mit der Spätschicht führte die IG Metall am Freitag ab 18 Uhr ihren zweiten Warnstreik bei ZF durch. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Rüdiger Böhme