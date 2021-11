Brandenburg an der Havel - Nächster Streik bei Asklepios in Brandenburg an der Havel beginnt Donnerstag

Die Gewerkschaft Verdi erklärt, wie weit ihre und die Gehaltsvorstellungen der Asklepios-Leitung auseinanderliegen. Mehrere tausend Euro. Am Donnerstag beginnt der nächste Streik in Brandenburg an der Havel.