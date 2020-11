Näh-Boom in Brandenburg an der Havel: Selbstgemachtes steht wieder hoch im Kurs

Brandenburg/H

Nähen boomt seit Beginn der Corona-Krise. Das haben die Verantwortlichen der Volkshochschule in Brandenburg festgestellt. Denn die wird überrannt mit Anfragen für ihre Nähkurse. „Das hat sich teilweise verdrei- und vervierfacht“, schildert Lehrbereichsleiterin Isabell Pönichen. „Wir sind selber darüber gestolpert, dass sie so voll sind und vor allem schon weit im Voraus ausgebucht“, erzählt sie.

Alte Maschinen werden reaktiviert

Normalerweise werden Anschlusskurse von den Stammteilnehmenden besetzt, weiß Pönichen. Die haben diesmal zum Teil keine Chance auf einen Platz, weil so viele Neuzugänge anfragen. Die Volkshochschule bietet bereits einen Kurs mehr als sonst an – am bisher unbeliebten Montagmittag. „Wir überlegen, Freitag noch einen zusätzlichen Kurs zu geben. Und nächstes Semester noch einmal zwei“, sagt Isabell Pönichen daher.

Begonnen hat das Handarbeitsfieber mit dem Masken-Nähen, zählt die Lehrbereichsleiterin eins und eins zusammen. „Unsere Nähkursteilnehmer haben privat angefragt. Wir haben dann Videoanleitungen verschickt und online gestellt“, berichtet sie aus den Monaten des ersten Lockdowns.

„Ich denke, dass viele ihre alte Maschine reaktiviert haben und die Zeit genutzt haben, die sie zuhause waren“, stellt Kursleiterin Beate Benthin zudem fest. Seit 18 Jahren bringt sie den Menschen das Nähen schon bei, registriert den jetzigen Boom freudig. „Es ist einfach ein schönes Hobby“, sagt sie.

Kurs als Geburtstagsgeschenk

Das merken auch die Teilnehmerinnen im Dienstagabend-Kurs. Anfängerinnen ebenso wie Frauen mit Vorkenntnissen finden sich hier zusammen. Es herrscht eine konzentrierte Stimmung im Raum. Jede der Frauen arbeitet an ihrem eigenen Projekt. Ab und an schauen sie sich neugierig über die Schulter, tauschen ein paar Tipps aus, werfen Anekdoten in den Raum. Beate Benthin steht allen mit Tipps und Tricks zur Seite.

Wie etwa Barbara Weinberger, die sich eine Tasche für ihre Maschine nähen will. Sie hat das Gerät zum 60. Geburtstag bekommen. „Ich wollte das schon immer machen, wusste nie, wann der richtige Zeitpunkt ist“, erzählt sie. „Ich war total aufgeregt beim ersten Mal. Ich bin hergekommen und hab gesagt, ich kann nur geradeaus nähen.“ Jetzt freut sie sich sichtlich auf die Nähzeit und versinkt in ihrer Aufgabe.

Andere – wie Cornelia Tomczak – haben schon einiges selbst gefertigt, brauchen aber Hilfe, um weiterzukommen. Tomczak haderte mit ihrer Nähmaschine. „Die hatte ein Eigenleben, nicht gemacht, was ich wollte“, sagt sie. Um es mit der eigenwilligen Maschine aufnehmen zu können, ließ sie sich den Kurs zum Geburtstag schenken. So hat sie das Nähen endgültig für sich entdeckt. „Es macht mir echt Spaß. Es ist ein Ausgleich zur Arbeit“, meint Cornela Tomczak. „Man schafft etwas Individuelles und nicht von der Stange“, sagt sie stolz und fügt hinzu: „Mittlerweile habe ich mehr Aufträge, als dass ich Sachen für mich mache“.

Verliebt in schöne Stoffe

Barbara Luchmann arbeitet ebenfalls gerade an einem Stück für jemand anderen: eine kleine, weiße Pumphose mit Mopsmotiv entsteht. „Für meinen Urenkel, der kommt in den Kindergarten“, erzählt sie. Vor ihrer Teilnahme am Kurs hat sie sich nicht so wirklich viel mit Schneiderarbeiten auseinander gesetzt – außer „ein bisschen flicken und so“, sagt sie. Jetzt hält sie schon das zuckersüße Kleidungsstück in der Hand.

Ihr gegenüber sitzt Antje Zimmermann und arbeitet konzentriert an der Maschine. Sie gehört zu den erfahrenen Teilnehmern im Kurs. „Ich habe immer mal wieder genäht und wollte das jetzt einfach auf professionelle Beine stellen“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrer 31-jährigen Tochter Julia hat sie sich gleich für zwei Kurse angemeldet. Auch Julia Zimmermann ist schon lange im Nähfieber, hat mehrere Kurse beim Studium besucht. „Da hat man immer einen Ansprechpartner an Stellen, wo man nicht weiter kommt“, sagt sie.

Gerade schneidet sie den Stoff für einen Sitzpouf im orientalischen Look zurecht. Schöne Stoffe haben es der jungen Frau angetan. Sie stöbert gern durch hiesige Fachgeschäfte, denn genäht wird nicht nur im Kurs. Auch privat wird eifrig an der Maschine gearbeitet. So zeigt sie stolz das Bild eines alten Sessels, dessen Bezug sie in knalligen Farben fürs Kinderzimmer aufgepeppt hat. An Kleidungsstücke wagt sich Julia Zimmermann jedoch noch selten. „Eine Bluse für mich ist ein Traum“, erzählt sie. Aber sichtbare Nähte, die machen ihr noch zu schaffen, gibt sie zu.

Das Soziale spielt eine Rolle

Zu ihr an den Tisch gesellt sich kurz darauf Isabell Sonnenberg, schneidet eine Stiefelform aus Stoff zurecht. Sie besucht schon ihren dritten Kurs. „Ich wollte nähen lernen, weil bei uns alle nähen können, nur ich nicht“, begründet sie. Aber weil ihr handwerkliche Tätigkeiten durchaus liegen, packte sie der Ehrgeiz. „Eigentlich wollte ich dann Sachen für mich selber machen. Ich brauche aber nichts“, sagt Sonnenberg und schwenkte kurzerhand auf anderes Handgemachtes um. „Dekosachen sind so meins“, verrät sie. Daher hat sie diesmal die Vorlage für einen Nikolausstiefel im Gepäck.

Auch für Janine En-Nachach ist es der dritte Kurs in Folge. Freundschaftlich tauscht sie sich mit Isabell Sonnenberg über den Tisch hinweg aus. Die beiden haben sich schon im ersten Seminar kennengelernt. „Das Soziale“ habe sie bewegt, sich dafür anzumelden. „Ich bin dreifache Mama und viel zuhause mit den Kindern“, erzählt Janine En-Nachach. Mal etwas anderes zu machen, findet sie toll, zumal sie bei der Handarbeit das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. „Für die Kinder zu nähen, ist das Schöne daran“.

Die Nähmaschine hatte Janine En-Nachach schon fünf Jahre zuhause stehen und nichts damit gemacht. Jetzt ist sie total glücklich mit ihrem neuem Hobby. „Ich war überrascht, wie schnell ich das gelernt habe“, sagt sie und fügt hinzu: „Danach war kein Halten mehr.“

Von Antje Preuschoff