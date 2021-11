Nähen für alle: Am Neustädtischen Markt eröffnet ein Stoffladen

Brandenburg an der Havel

Mit einem Monster fängt alles an. Es ist klein, grün, hört auf den Namen Stoff Weltzling und lächelt Besucher des neuen Stoffgeschäfts in der Brandenburger Innenstadt an.

650 verschiedene Stoffe

Der 120 Quadratmeter große Laden eröffnet am Neustädtischen Markt 22a, das Team startet unter dem Motto „Näh dir eine Welt, wie sie dir gefällt“. Kunden finden im Laden 650 verschiedene Stoffe und Zubehör. Sie können an Kursen teilnehmen, Treffs erleben und Nähmaschinen testen.

Inhaberin Anke Weltzien hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und ist 2016 in Bad Belzig gestartet. Sie traf sich zuerst mit Gleichgesinnten, veranstaltete sogenannte Stoffpartys, bei denen Besucher gepunktete, gemusterte, glatte, robuste, feine und weiche Stoffe nicht nur anschauen, sondern auch fühlen.

Diese Stoffe finden Kunden im neuen Laden. Quelle: privat

Entscheidung für Brandenburg

Ein paar Monate später eröffnete die Unternehmerin einen Laden und machte sich selbstständig. Weil Anke Weltzien viele Kunden aus Brandenburg an der Havel hat, entscheidet sie sich für eine neue Filiale in der Havelstadt. „Brandenburg ist zehnmal größer als Bad Belzig, wir haben hier so viel Potenzial, dass wir nutzen wollen“, sagt sie.

Der Stoffladen eröffnet am Neustädtischen Markt 22a. Quelle: André Großmann

Beim Nähen findet sie ihre innere Ruhe. „Ich kann gleichzeitig kreativ sein und meinen Hang zum Perfektionismus ausleben. Ich will Gleichgesinnten einen Anlaufpunkt für mein Hobby bieten, einen Treff schaffen und Menschen, die nicht nähen, eine Chance geben, ihre Kleidung nach Maß anfertigen zu lassen und ein neues Handwerk zu erlernen“, sagt die 38-Jährige.

Nähen boomt

Das Nähen in der Havelstadt boomt, Kurse in der Volkshochschule (VHS) sind beliebt. In der Brandenburger Filiale sind zwei Mitarbeiterinnen in Voll- und eine in Teilzeit beschäftigt. Hier können Kinder ab sieben Jahre in Kursen lernen, wie das Nähen funktioniert.

Im Geschäft steht zum Einstieg eine Maschine des Typs Juki-HZL H80. Nutzer können mit dem Gerät bis zu 800 Stiche pro Minute nähen. Das Team sucht noch Kursleiterinnen, die eine Ausbildung zum Schneider und Schnittersteller gemacht haben, Wissen weitergeben und Musterteile anfertigen.

Alrun Schulze liebt das Nähen, weil sie die Farben der Stoffe inspirieren. „Dieses Handwerk ist so vielfältig. Wir haben die Chance, in Brandenburg an der Havel eine neue Communitty zu erschaffen“, sagt sie der MAZ. Ob das funktioniert, ist noch offen.

Aus Alt mach Neu

Für Alrun Schulze ist Nähen eine Chance fürs Upcycling, bei dem sie aus alten Stoffen etwas Neues gestaltet. „Wir wollen nachhaltig sein und gemeinsam neue Ideen erschaffen. Es ist praktisch, Kleider anzufertigen, die richtig passen, hochwertig verarbeitet sind und unter fairen Produktionsbedingungen entstehen“, sagt sie der MAZ.

Das kleine Stoff-Monster hat bislang noch niemand genäht. „Diese Idee setzen wir aber in der Zukunft um“, sagt Anke Weltzien und startet ihre Nähmaschine.

Dienstag, den 12.11. eröffnet Stoff-Weltzling. Infos unter facebook.com/Stoff.Weltzling

Von André Großmann