Im Garten der Familie Colpo am Scheppersteig im Brandenburger Ortsteil Gollwitz steht ein Spielhaus aus Holz für die Kinder. Noch. Die Naturschützer der Stadtverwaltung fordern, dass es dort abgerissen wird.

Stattdessen soll die Familie an der Stelle ganz bestimmte Pflanzen setzen, darunter die Rote Heckenkirsche und das Pfaffenhütchen, beide giftig. Die Früchte des Pfaffenhütchens leuchten und laden unschuldige Kinder zum Naschen ein.

Pfaffenhütchen und Rote Heckenkirsche Alle Pflanzenteile des Pfaffenhütchens, vor allem die Samen, enthalten Giftstoffe, schreibt der Naturschutzbund (Nabu). Selbst große Weidetiere können daran sterben. Auch für den Menschen ist das Pfaffenhütchen gefährlich. Der Genuss der Früchte kann zu Kreislaufstörungen, Fieber und Koliken führen. Die Giftwirkung tritt erst nach wenigstens zwölf Stunden auf. In Extremfällen kann es beim Verzehr von 30 bis 40 Samen zu tödlichen Lähmungen kommen. Die Früchte der Roten Heckenkirsche sind für den Menschen ungenießbar und sogar leicht giftig, erklärt das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der Verzehr größerer Mengen führe zu Erbrechen, Übelkeit bis hin zur Atemlähmung.

Viel zu schmal aus Sicht des Naturschutzes. Der Randstreifen soll um ein Vielfaches breiter werden und auch das Häuschen für die Kinder soll weg. So ist derzeit der Sachstand am Scheppersteig in Gollwitz. Quelle: Heike Schulze

Die Kleinen und ihre Sicherheit sind an dieser Stelle aber zweitrangig. Allerhöchste Priorität hat für einen Teil der Verwaltung eine 4,50 Meter breite Hecke. Bürgermeister Michael Müller (parteilos) und die ihm unterstellte Untere Naturschutzbehörde wollen im Garten der Colpos und ihrer Nachbarn ein Pflanzprogramm durchsetzen. Das bringt die Bewohner der in den vergangenen Jahren entstandenen Eigenheime am Scheppersteig langsam, aber sicher auf die Palme.

Der Konflikt zwischen den Gollwitzer Familien und Teilen der Stadtverwaltung von Brandenburg an der Havel entzündet sich an mehreren Punkten, nicht nur an den giftigen Pflanzen und den Anforderungen, die sich aus der bestehenden Ergänzungssatzung für den Scheppersteig ergeben.

Die Untere Naturschutzbehörde verlangt Folgendes von den Neubürgern: Sie sollen einen Randstreifen ihres Grundstücks von 4,50 Meter Breite bepflanzen. Je nach Grundstücksgröße sollen sie also rund 180 bis 200 Quadratmeter ihres Eigentums gemäß den Vorstellungen der Naturschützer gestalten.

Hundsrosen und Kornelkirschen sind zu wenig

Keineswegs dürfen sie pflanzen, was ihnen gefällt. Erlaubt ist nur, was eine Liste mit zehn Gehölzarten vorgibt, Giftpflanzen eingeschlossen. Die Familien haben sich aus dieser Liste Pflanzen herausgesucht, Colpos zum Beispiel 150 Hundsrosen und 50 Kornelkirschen.

Doch das reicht nicht aus. Wer nur einige und nicht alle zehn Gehölze gepflanzt hat, soll nun nach nachbestellen und nachpflanzen. Kostet die unteren Naturschützer ja nichts.

Manuel Colpo fällt aus allen Wolken, als der städtische Sachbearbeiter ihn rund sechs Monate nach seinem Pflanznachweis wissen lässt, dass er so gut wie alles falsch gemacht hat. Die Aufforderung an ihn lautet: den Pflanzstreifen auf 4,50 Meter verbreitern und alle zehn Gehölzer berücksichtigen.

Nicole Näther, Ortsbürgermeisterin von Gollwitz: „Hier wiehert mehr als nur ein Amtsschimmel.“ Quelle: Heike Schulze

Nicole Näther: Willkürliches Verwaltungshandeln

„Hier wiehert mehr als nur ein Amtsschimmel“, lästert Ortsvorsteherin Nicole Näther. Die Bürger haben die Gollwitzer Ortsvorsteherin und Stadtverordnete um Hilfe gebeten. Das Vorgehen der Naturschützer und deren mangelhafte Kommunikation beschreibt die SPD-Kommunalpolitikerin nach der Lektüre des Schriftverkehrs als „willkürliches Verwaltungshandeln“.

Der Argumentation der Naturschützer und des Bürgermeisters kann sie nicht folgen. Beide berufen sich auf die Ergänzungssatzung für das kleine, noch recht neue Baugebiet. Die Satzung wurde geschaffen, weil es keinen Bebauungsplan gibt für die ehemalige Fläche der Bundesbehörde BVVG, auf der sich bis 2015 eine Gärtnereiruine befand.

In der Ergänzungssatzung steht, dass als „Ersatz für das Beseitigten einer Ruderalflur mit nicht geschützten Gehölzen und als Sichtschutzpflanzung zum offenen Landschaftsraum ein 4,50 Meter breiter rückwärtiger Streifen der Baugrundstücke mit einem Pflanzsaum versehen werden soll“.

Für einen Teil des Rathauses ist das Wort „soll“ ein „muss“, nach der Deutung der Ortsvorsteherin und der Eigentümer dagegen nur ein „soll“. Dass sich zwingend alle zehn Gehölze aus der Pflanzliste in den Gärten wiederfinden müssen, findet Näther nirgends geschrieben.

Nicht sonderlich naturnah: So sah die Fläche der Gollwitzer Gärtnerei am Scheppersteg aus, ehe die Bundesbehörde BVVG sie 2015 für den Verkauf von Grund- und Wohneigentum räumen ließ. Quelle: Jacqueline Steiner

Zumindest in der Satzung steht tatsächlich nichts von der kompletten Abarbeitung der 10-er Liste. Auch in ihren Baugenehmigungen haben die Eigentümer dazu nichts gefunden. Manuel Colpo: „Das war nicht ersichtlich.“ Die Familie hat in ihrem Garten zudem allerlei naturschutzfreundliche, ungefüllte Arten gepflanzt und wundert sich daher umso mehr über den Druck aus der Amtsstube.

Manuel Colpo kann sich so wenig wie seine Nachbarn Tino Altmann, Benjamin Leben, Tobias Schenk und Karsten Seiwert vorstellen, dass es sinnvoll ist, bereits gepflanzte Gehölzer, die jeweils mehrere hundert Euro gekostet haben, wieder rauszureißen und neu zu beginnen.

Vom bepflanzten Randstreifen in Tino Altmanns Garten bliebt nicht viel übrig, wenn das Wasser kommt. Quelle: Tino Altmann

Bei Tino Altmann kommt hinzu, dass das Grundstück seiner Familie in einer Senke endet, wo jeder Starkregen den geforderten 4,50 Meter breiten Randstreifen überflutet und die Pflanzen darauf jedes Mal ruinieren würde.

Nur zu gern wären die Bürger bereit, Neupflanzungen an sinnvollen Orten im Ortsteil Gollwitz zu finanzieren, um ihren Pflichten als Eigentümer nachzukommen. „Wir wollen uns nicht streiten, sondern Lösungen finden“, versichert Benjamin Leben.

Bürger wollen Gespräch, Bürgermeister will das nicht

Doch das Grundproblem ist: Das klärende Gespräch mit der Naturschutzbehörde bekommen sie nicht, in dem sie endlich gemeinsam mit der Verwaltung nach Lösungen suchen und sinnvolle Kompromisse finden könnten, selbst wenn sie noch einmal zusätzlich Geld kosten. Doch die Gollwitzer beißen auf Granit – vor ihnen keine natürliche Mauer.

Die Anwohner vom Scheppersteig Tino Altmann, Tobias Schenk, Manuel Colpo und Benjamin Leben möchten mit den Naturschützern eine Lösung finden. Doch Bürgermeister Michael Müller findet ein Gespräch nicht sinnvoll. Quelle: Heike Schulze

Die Untere Naturschutzbehörde sei telefonisch nie zu erreichen gewesen und habe auch auf E-Mails und schriftliche Pflanznachweise oft monatelang nicht reagiert, bedauern Tino Altmann, Manuel Colpo, Benjamin Leben, Tobias Schenk und Karsten Seiwert.

Nicht einmal der Ortsvorsteherin Nicole Näther kann ein Gespräch vermitteln. Zwar erhält sie zunächst eine Zusage für einen Ortstermin, doch noch am gleichen Tag folgt die Absage.

Bürgermeister Michael Müller sagt warum. Er und die ihm unterstellte Behörde UNB halten ein solches Gespräch für sinnlos, „nicht zielführend“ und nicht legitim, weil es für jeden Bauherrn einzelfallbezogene Bauanträge und Baugenehmigungen gebe.

Bürgermeister von Brandenburg an der Havel: Rechtslage eindeutig

Für den Bürgermeister ist die Rechtslage „eindeutig“ und lässt keinen Spielraum für Kompromisse. Denn die würden gegen geltendes Recht verstoßen und ein bauordnungsrechtliches Ordnungsverfahren nach sich ziehen.

Michael Müller bestreitet eine unzureichende Kommunikation seiner Verwaltung. Vermutlich ist es ein Tippfehler, wenn er schreibt, dass Bauherren sich mit der UNB in Verbindung setzen könnten, „sodass die Nebenbestimmungen der Baugenehmigungen erfühlt werden können“.

Ein Gefühl für den Umgang mit Bürgern wäre an die Stelle womöglich hilfreicher.

Von Jürgen Lauterbach