Naturschützer sauer: Folienspargel wird von Saison zu Saison gerettet

Mötzow

Die Spargelernte läuft auf Hochtouren, die Blaubeeren blühen um die Wetter – zum Ärger der Naturschützer. Denn laut einer Rückbauverfügung der Unteren Naturschutzbehörde in der Stadt Brandenburg hätte Landwirt Heinrich Thiermann Ende Februar rund 300 Hektar Spargel im Europäischen Vogelschutzgebiet roden müssen. Außerdem sollten über 30 Hektar Blaubeeren vernichtet werden. In allen Fällen gab es keine Verträglichkeitsprüfung, wie es der Gesetzgeber für geschützte Landschaften vorschreibt. Brandenburgs Oberbürgermeister hatte die Frist aber bis Ende April ausgesetzt. Der Nabu-Landesverband und die Grüne Liga Brandenburg geißeln deshalb das von Scheller angekündigte Mediationsverfahren.

Vorwürfe der Naturschützer

Dabei geht es um die Frage, ob diese Sonderkulturen tatsächlich als „Projekte“ eine erhebliche Beeinträchtigung für die Natur darstellen. Für Michael Ganschow ein Unding. „Die rote Linie ist längst überschritten. Wir fordern die Einhaltung des gültigen Rechtsrahmens. Inzwischen haben wir über einen Anwalt Akteneinsicht in den Vorgang eingefordert“, sagte der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg der MAZ. Die Gewährung immer weiterer Gnadenfristen für die betroffenen Flächen sei das Ergebnis einer erneuten Hinhaltetaktik von Landwirt Thiermann, so Ganschow. Auch die Geschäftsführerin des Brandenburger Nabu-Landesverbandes ist empört über die Aussetzung der Rodungsverfügung durch die dem OB unterstellten Unteren Naturschutzbehörde. „Der Spargel wird von Saison zu Saison gerettet, wobei jedes Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur, dem Gemeinwohl und den Anwohnern zu fehlen scheint“, so Ganschow.

Schröter als Mediator

Nabu und Grüne Liga fordern jetzt von der Stadt Umweltinformationen zum Anbau von Folienspargel und Blaubeeren in den Schutzgebieten in der Gemarkung Klein Kreutz. Doch es bleibt bei dem Mediationsverfahren, das wegen seiner möglichen Signalwirkung von der ganzen Spargelbranche mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Als Mediator fungiert der ehemalige Brandenburger Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Von Frank Bürstenbinder