Netto will nach Fohrde kommen

Havelsee

„Frische Standorte gesucht!“ Auf ihrer Internetseite lässt die Netto Marken-Discount Stiftung im bayerischen Maxhütte-Haidhof keinen Zweifel aufkommen. Der Lebensmittelhändler mit über 4000 Filialen in Deutschland setzt weiter auf Expansion. Möglicherweise wird die Edeka-Tochter mit dem gelb-roten Logo bald in der Stadt Havelsee Flagge zeigen. Und zwar im Ortsteil Fohrde.

Investor kümmert sich um Baurecht

„Wir bemühen uns schon seit langem einen Supermarkt in die Region zu holen. Jetzt könnte es klappen“, hofft Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Konkret geht es um einen Standort am Fohrder Ortseingang aus Richtung Brandenburg kommend. Die Fläche befindet sich im Bereich an der Brandenburger Straße und in Nachbarschaft der Bundessstraße 102. Netto baut nicht selbst, sondern überlässt die detaillierte Standortsuche und bauliche Realisierung einem Investor.

Am Ortseingang von Fohrde aus Richtung Brandenburg hat sich ein Investor ein Grundstück für eine mögliche Ansiedlung von Netto vorerst gesichert. Noch sind nicht alle Details geklärt. Quelle: Frank Bürstenbinder

In diesem Fall handelt es sich um die von Horst Lehmann vertretene Dicon GmbH in Woltersdorf bei Berlin. Lehmann bestätigte gegenüber der MAZ, dass sich sein Unternehmen das Areal bereits notariell gesichert habe. Der Kauf werde jedoch erst vollzogen, wenn Baurecht geschaffen sei. Für eine Genehmigung sind noch einige Hürden zu überwinden. Mitzureden im Planverfahren hat die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg. Unter anderem wird es noch darum gehen, welche Verkaufsfläche erlaubt wird. „Wir haben ein nachhaltiges Interesse daran, dass wir mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche nach Fohrde kommen dürfen“, sagte Kay Ringleb, Netto-Regionalleiter Expansion Ost, auf Nachfrage.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack Quelle: Frank Bürstenbinder

Als Systembetreiber unterhält Netto Markendiscount immer die gleiche Anzahl von Artikeln, die ursprünglich für eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern gelistet waren. „Wir wollen aber einen modernen Standard mit mehr Platz auf den Gängen. Das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig“, findet Expansionsmanager Ringleb. Derzeit ist unklar, wie das Planverfahren am Ende ausgehen wird. Havelsee-Bürgermeister Noack sicherte dem Unternehmen politische Rückendeckung zu. „Wir unterstützen eine Ansiedlung mit allem, was in unserer Macht steht“, sagte Noack auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Möglicherweise muss noch ein Einzelhandelsgutachten erstellt werden, um die Ansiedlung eines Discounters in Fohrde zu begründen. Geklärt werden muss auch die Anbindung an die Bundesstraße.

Erfolglose Suche in Pritzerbe

Vergeblich hatte die Stadtspitze in der Vergangenheit nach einem Supermarkt-Standort in Pritzerbe gesucht. In Pritzerbe gibt es zwei kleine Läden mit einem sehr beschränkten Lebensmittelangebot. Es gibt keinen Fleischer und keine Bäcker mehr im Ort. „Doch die Gespräche mit Flächenbesitzern führten leider nicht zum Erfolg“, räumte Noack ein. In der ganzen Stadt Havelsee sieht es mit der Nahversorgung nicht rosig aus. Die nächsten Supermärkte gibt es erst wieder im Beetzsee Center in Brandenburg sowie in Döberitz. Auch Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer begrüßt eine mögliche Netto-Ansiedlung in Fohrde. „Es wäre ein Fortschritt für unser Stadtgebiet. Allerdings ist den älteren Bürgern und den vielen Wassertouristen, die in Pritzerbe Station machen, damit noch nicht optimal geholfen“, findet Meyer.

Von Frank Bürstenbinder