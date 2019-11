Friederike Ziegler, Axel Körting und Karen Schneeweiß-Voigt (v. l.) vom Theater Weites Feld aus Netzen spielen in ihrem Stück „Als ich fortging“ den letzten Abend im alten Fontanehaus. Um die Immobilie entbrennt nach der Wende ein Geschacher am Immobilienmarkt. Foto vom Auftritt im Gelben Salon des Fontane-Klubs in Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme