Brandenburg/H

Die Corona-Krise weckt in der Havelstadt anscheinend das Bewusstsein für Potenziale und fördert den unternehmerischen Tatendrang. So zumindest lässt sich die Entwicklung von „ Havel Valley“ einordnen. Das Projekt, bei dem es um Perspektiven für die Gründerszene in Brandenburg geht, ist auf die Ereignisse der vergangenen Monate zurückzuführen. Das erzählen einige Mitglieder.

Wandel in der Unternehmenskultur

„Jetzt ist die richtige Zeit, etwas zu machen“, meint Online-Marketing-Berater Lars Schulze dazu. Zum einen, weil sich gezeigt hat, dass die Vernetzung in der Stadt bestens funktioniert. Das beweise der Zuspruch zur ehrenamtlichen Initiative „Kauf in Branne“.

Anzeige

Zum anderen, weil der Lockdown einen Wandel in der Unternehmenskultur bewirkt hat. „Gerade durch Corona mussten viele umdenken, sich neu erfinden“, sagt Christian Anuth von Haveltec. „Viele Firmen haben auch begriffen, dass Home Office und digitales Zusammenarbeiten möglich ist“, fügt Lars Schulze hinzu.

Weitere MAZ+ Artikel

„ Havel Valley“ will die neue Energie nutzen, um die Stadt als herausragenden Standort für junge Gründer zu positionieren. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Brandenburg an der Havel zum „ Silicon Valley“ von Berlin zu entwickeln“, lautet die Vision der Protagonisten.

Brandenburg punktet mit Standortvorteilen

Die Potenziale dafür sind da, meinen sie übereinstimmend. „Wir haben erfolgreiche Start-ups und deutschlandweit tätige Freelancer, von denen weiß nur keiner“, sagt Lars Schulze. „Es gibt unheimlich viel Know How in vielen Bereichen“, ergänzt Christian Anuth.

Bisher hat es gebürtige Brandenburger jedoch eher nach Berlin gezogen, um sich unternehmerisch zu verwirklichen. Jetzt ist die Chance für Gegenbewegung gekommen, meinen die Havel-Valley-Mitglieder. „Wir müssen das Bewusstsein, was sich verändert hat, teilen“, sagt Lars Schulze.

„Das Ziel ist, Brandenburg als Standort zum Leben und Arbeiten bekannt zu machen“, sagt Christian Anuth. „Wir haben hier Standortvorteile wie die Verkehrsanbindung oder die günstigeren Mieten“, weiß er. „Das sind Argumente, die nur kommuniziert werden müssen.“ Auch in punkto Lebensqualität ist die Stadt weit vorne, meint Willy Seemann vom TEDx-Team der Technischen Hochschule. Ein Vorzug, der heute nicht zu unterschätzen ist. „Es geht vielen darum, ein ausgeglichenes Leben zu führen“, sagt er.

Wissen teilen und weiterentwickeln

„ Havel Valley“ soll nun als Marke etabliert werden, um Brandenburg für Gründer sichtbar zu machen. Je mehr Aufmerksamkeit das Projekt erfährt, desto stärker wächst es an, so der Gedanke. Die Community soll sich vernetzen, gegenseitig befruchten und auf diese Art zur attraktiven Infrastruktur für Start-ups in Brandenburg beitragen. Daraus wiederum entstehe ein Umfeld, das innovative Gründer nachhaltig anzieht.

Die Überlegungen treffen einen Nerv bei Brandenburgs Jungunternehmern. In kurzer Zeit zählt das Netzwerk mehr als 50 Mitglieder und wächst stetig weiter an. „Das ist schon eine große Nummer in der Zeit“, meint Willy Seemann.

Dennoch treibt die Mitglieder noch um, dass das Thema Start-ups vor allem Menschen aus der Digitalwirtschaft anzieht. Doch Havel Valley will alle erreichen, die etwas Neues, Innovatives anstreben, sagt Lars Schulze. Das Netzwerk dient schließlich dem offenen Austausch und damit der gegenseitigen Inspiration. „Mit Leuten aus allen Branchen. Nicht nur Tekkies“, bestärkt Freelancer David Greiner. „Wenn man eine heterogene Gruppe hat, bewegt sich immer etwas“, ergänzt Schulze.

Austausch auf Augenhöhe

„Wir wollen gemeinsames Wissen transparent teilen und so weiterentwickeln“, beschreibt er. Das soll als freie Gemeinschaft funktionieren, in die sich jeder einbringen kann. Einen rechtlichen Rahmen, etwa als Verein, oder eine kommerzielle Lösung wollen die Beteiligten nicht. „Es geht darum, sich auf Augenhöhe zu unterhalten und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren“, so Schulze.

Im Projekt-Chat wird das schon intensiv genutzt. Einige suchen Immobilien, andere Co-Founder oder Mitarbeiter, wieder andere wollen sich zu möglichen Rechtsformen austauschen. Darüber hinaus entstehen erste Kooperationen.

Auch Merchandising gehört zu Havel Valley dazu. Es gibt mittlerweile eigens designte Havelletten. Quelle: privat

Damit Havel Valley noch größere Wellen schlägt, ziehen die Mitglieder übrigens viele Register. Sie wollen das Projekt nicht nur wie eine Marke verstanden wissen, sondern handhaben es auch so. „Da gehört Merchandising dazu“, sagt Lars Schulze.

So gibt es bereits Beutel, Handtücher, Tassen, FlipFlops und etliches mehr mit dem kreisrunden Logo und dem Schriftzug von Havel Valley. „Im Prinzip die Grundausstattung für das Home Office am Strand“, meint Dennis Hantke von Bytescreen lachend. Denn auch das macht Brandenburg als angehendes Havel Valley attraktiv – die unmittelbare Wassernähe und das Urlaubsflair.

Von Antje Preuschoff