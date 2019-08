Brandenburg/H

Die jüngsten bekannt gewordenen Gewaltakte gegen Frauen mit der Messerattacke auf der Scholle und dem gewaltsamen Tod in der Tismarstraße haben den Arbeitskreis „Keine Gewalt gegen Frauen“ auf den Plan gerufen.

Angebote öffentlich machen

Sie wollen ihre Angebote für Hilfe und Beratung öffentlich machen. „Schließlich sind wir inzwischen sehr gut vernetzt und können verschiedene Angebote machen“, sagt Juliane Moosdorf, die beim Demokratischen Frauenbund die Mädchensozialarbeit verantwortet.

Wo findet Frau Hilfe? Frauen, die Hilfe beziehungsweise Beratung brauchen, können die Nummer 03381/30 13 27 wählen. Sie ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Das ist die Nummer der Frauenschutzeinrichtung in der Stadt, außerhalb der Bürozeiten wird nach dem vierten Klingeln aufs Diensthandy umgeleitet, sagt Leiterin Christel Mück-Hannemann. In Akut-Situationen ist natürlich auch der Polizei-Notruf 110 jederzeit erreichbar, sagt Polizistin Ute Claßen.

„Wir fragen uns natürlich auch, ob Beratung, Unterstützung und Begleitung oder ein direktes Unterbringen in der Schutzeinrichtung solche schlimmen Taten hätten verhindern können“, sagt Frauenhaus-Chefin Christel Mück-Hannemann.

Beratung in separaten Räumen

Beratungsgespräche könnten in anonymen Räumen angeboten werden, keine Frau muss ihre Identität offenlegen oder Personalien abgeben, es gehe ausschließlich um Hilfe. „Manche Frauen haben Angst zum Frauenhaus zu kommen, auch wenn es nur Beratung ist, deshalb gibt es separate Räume an anderen Adressen“, sagt Psychologin Stine Wolff von der Opferhilfe. Es kämen auch Schwangere, angeboten wird auch eine Trennungs- und Scheidungsberatung.

Schlechte Geheimnisse erzählen

Das Wichtigste für die Betroffenen sei am Anfang das Reden, bestätigt Juliane Moosdorf. „Junge Frauen und Mädchen dürfen sich auf keinen Fall die Schuld geben, wenn Männer physische, sexualisierte oder psychische Gewalt ausüben. Es ist in Ordnung, Hilfe zu holen. Genauso wie gute sollen sie auch schlechte Geheimnisse erzählen, wenn diese sie traurig machen, belasten oder ihnen weh tun.“

Stalking ist auch Gewalt

Gewalt sei nicht nur das Schlagen, sondern auch Erscheinungen wie Stalking, ständiges verbales Abwerten, Kontrolle, Isolation, Einflussnahme über die Kinder.

Kooperation mit der Polizei

Mittlerweile gebe es eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei, loben alle Vertreterinnen der Hilfs- und Beratungsdienste. Seit 2003 gibt es in der Polizeiinspektion die Stelle der Opferschutzbeauftragten. Diese wird derzeit von Ute Claßen bekleidet. „Bei aktuellen Einsätzen, zu denen wir gerufen werden, nehmen wir ohnehin Anzeige von Amts wegen auf und leiten Ermittlungsverfahren ein. Zudem können wir einen Verweis aus der Wohnung und ein Rückkehrverbot aussprechen, in der Regel für zehn Tage.“ Alles darüber hinaus sei Sache der Justiz.

Konflikt für die Beamtin

Die Polizei-Kollegen seien mittlerweile allesamt mit Merkblättern ausgestattet, auf denen Anlaufstellen und Kontaktpersonen stehen. „Ich bin froh, dass das Netzwerk jetzt so gut funktioniert. Kommt beispielsweise eine geschädigte Frau zu mir, will aber nicht explizit eine Anzeige stellen, bin ich im Konflikt, weil ich von Amts wegen eine aufnehmen müsste. Deshalb stelle ich dann lieber den Kontakt zu einer Beratungsstelle her, weil die Berater keine Anzeige stellen müssen“, sagt die Polizeibeamtin.

Trennung ist nicht Bedingung

Christel Mück-Hannemann räumt auch mit einem anderen Vorurteil auf. „Selbst wenn Frauen zu uns in die Schutzeinrichtung kommen, arbeiten wir bei ihnen nicht auf eine Trennung hin. Sie ist auch keine Voraussetzung für eine Aufnahme bei uns.“ Es gebe andere Möglichkeiten, beispielsweise ein sechsmonatiges Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz. Das könne aber nur ein Richter aussprechen.

Zu wenig Psychologen

Manchmal gebe es auch die Auflage an die Männer, sich einem Anti-Aggressions-Training zu unterziehen, wenn sie beispielsweise weiter Umgang mit ihren Kindern pflegen wollen. Dafür müssten diese allerdings nach Berlin fahren, sagt Stephanie Krause, Chefin von pro Familia. Dafür seien die Angebote in der Havelstadt noch unzureichend. Ebenso gebe es zu wenig Kapazitäten an fachlicher psychologischer Begleitung.

Emotionale Bindungen

Claudia Schulze, Vize-Chefin im Frauenhaus, beschreibt ihre Erfahrungen: „Manche Frauen haben sieben Jahre Martyrium hinter sich, bevor sie zu uns kommen. Es ist klar, dass es emotionale Bindungen gibt oder womöglich an den Kindern herumgezerrt wird. Manche wollen es nicht wahrhaben, dass die erste Ohrfeige in den meisten Fällen der erste Schritt zu häuslicher Gewalt ist.“

Kein „letztes Gespräch“

Sollte sich eine Frau auch für eine Trennung entscheiden, müsse sie sich auch bewusst sein, dass die Situation gefährlich sein kann. „Wir raten dringend, Trennungsgespräche niemals in den eigenen vier Wänden und nur unter vier Augen zu führen. Immer den öffentlichen Raum und Zeugen suchen, beispielsweise die Eltern“, empfehlen die Beraterinnen unisono. Genauso raten sie dringend vor „letzten Aussprachen“ ab.

Von André Wirsing