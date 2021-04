Neu im Klinikum Brandenburg/Havel: Palliativstation für Schmerzpatienten

Brandenburg/H

Das Städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel hat die vor wenigen Monaten geschlossene Palliativstation im Lehniner Krankenhaus übernommen.

Geschäftsführerin Gabriele Wolter bestätigte der MAZ die Übernahme dieses medizinischen Angebots und von rund zwanzig Beschäftigten des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin, die bis zur Schließung der Palliativmedizin zum 31. Dezember 2020 in Lehnin gearbeitet haben.

Das städtische Krankenhaus will die neue Station in der kommenden Woche öffentlich vorstellen, kündigt Björn Saeger an, der Referent der Klinikum-Geschäftsführerin. Die Palliativstation wurde im ehemaligen Gebäude der Kinderklinik auf dem Krankenhausgelände in der Hochstraße untergebracht. Sie besteht aus elf Betten.

„Da wir bisher nicht alle internistischen Betten, die uns laut Krankenhausplan genehmigt sind, aufgestellt haben, konnten wir die Palliativmedizin aufbauen“, erklärt Saeger zur Vorgeschichte.

Soweit bekannt hatte neben dem Brandenburger Klinikum auch die Beelitzer Kliniken Interesse an der Übernahme der Lehniner Station, nachdem bekannt geworden war, dass das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin die Klinik für Innere Medizin, Palliativmedizin und Akutgeriatrie aus wirtschaftlichen Gründen aufgibt.

Nach unbestätigten Informationen haben sich die zuvor in Lehnin beschäftigten Fachkräfte für die Brandenburger ausgesprochen. Denn sie wollten als Team möglichst zusammenbleiben.

Eigener Weg des Marienkrankenhauses

Ursprünglich bestanden Überlegungen, dass das Städtische Klinikum die Palliativmedizin in Brandenburg an der Havel gemeinsam mit dem benachbarten, auf ältere Patienten spezialisierten Marienkrankenhaus aufbaut. „Das Marienkrankenhaus hatte sich jedoch entschieden, einen eigenen Weg für geriatrische Patienten zu gehen“, berichtet Björn Saeger.

Das bestätigt Franziska Cierpinski für das Krankenhaus aus der Caritas-Krankenhilfe Berlin gGmbH in der Bergstraße. Der Träger der Caritas-Klinik St. Marien hatte erst in jüngster Vergangenheit zwei neue Krankenstationen neu gebaut und eröffnet.

Die Station 5 mit 24 Betten habe zwar eine palliative Ausrichtung, sei aber auf geriatrische Patienten spezialisiert, also auf Menschen im fortgeschrittenen Alter. Das städtische Krankenhaus will dagegen auch jüngere Menschen palliativ behandeln.

Ergänzung statt Konkurrenz

Insofern haben nach Cierpinskis Angaben zwar Gespräche zwischen beiden Krankenhäusern über eine Kooperation stattgefunden. Doch im Ergebnis stehen zwei palliativmedizinische Angebote in räumlicher Nachbarschaft.

„Wir sehen die neue palliativmedizinische Station im städtischen Klinikum als Ergänzung an und freuen uns, dass die Patienten somit mehrere Anlaufstellen haben“, sagt Franziska Cierpinski.

Auch Dirk Harms begreift das vielfältige Angebot nicht als Konkurrenz, sondern als eine breit aufgestellte palliativmedizinische Versorgung, die unterschiedlichen Menschen und Bedürfnissen entgegenkommt.

Ambulante Versorgung

Der in Plaue lebende Arzt hatte zum 1. April in Lehnin im ehemaligen „Hotel Zur Post“ in der Kurfürstenstraße 37 eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) mit einem Team aus zwei Ärzten und neun Pflegekräften aufgebaut. Auch er stand wegen der bevorstehenden Schließung der Lehniner Palliativstation in Kontakt zum dortigen Krankenhausträger.

Palliativmedizinische Angebote gelten Menschen, die an einer weit fortgeschrittenen und nicht heilbaren Krankheit leiden und komplexe Krankheitssymptome haben.

Die Linderung von Schmerzen und Beschwerden steht im Vordergrund einer ganzheitlichen medizinischen und pflegerischen Zuwendung sowie das Ziel, dass Patienten bestmöglich mit ihrem jeweiligen Leiden umgehen können. Im Idealfall wird die Lebensqualität so weit wiederhergestellt, dass ein Leben zu Hause wieder möglich wird.

Von Jürgen Lauterbach