Brandenburg/H

Die Brücke am Altstadt-Bahnhof wird neu gebaut. Doch wann wird es soweit sein? Was ist bisher passiert und welche Umsetzungsschritte stehen in Zukunft an? Wie lautet der genaue Zeitplan für den Neubau?

Über diese und andere Fragen will Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) die Brandenburger zusammen mit Edgar Gaffry, dem Vorstandsvorsitzenden des Landesbetriebs Straßenwesen, beim öffentlichen Brückenforum an diesem Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel informieren.

Zudem stehen Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen sowie Peter Reck als städtischer Brückenexperte und Jörg Vogler von den Verkehrsbetrieben als Gesprächspartner zur Verfügung.

Der Eintritt zu der öffentlichen Veranstaltung ist kostenlos, es gelten laut Stadtverwaltung die üblichen Corona-Regeln.

Von MAZ