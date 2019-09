Neue Abenteuer: CVJM sucht Pfadfinder

Brandenburg/H

Eine Flamme treibt Benjamin Baettge an, obwohl der Wind weht, erhält der Zwölfjährige das Feuer aufrecht und hat es fest im Blick. Der Brandenburger sucht nach Lösungen, ist Pfadfinder und testet seine Fähigkeiten beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM).

Pfadfinder gesucht

Jugendreferent Wolfgang Thörner schaut dem Schüler zu. Er sucht nach Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Pfadfinder werden wollen. „Kinder kommen so auf andere Ideen, erfahren, wie schön die Natur sein kann und erleben neue Abenteuer“, sagt der 52-Jährige der MAZ.

Er betont, dass angehende Pfadfinder lernen, wie sie Fährten von Tieren lesen, Deiche und Dämme bauen, mit Pfeil und Bogen schießen und die Blätter von Bäumen bestimmen. Für bestandene Prüfungen erhalten sie Abzeichen, dazu zählen die Gruppenstufen Wölflinge, Jungpfadfinder und Rover. Für ihn gehört es auch zum Konzept, dass Kinder einen einfachen Lebensstil neu entdecken.

„Es ist wichtig zu wissen, wie das Leben in der Natur ist. Sie ist schützenswert und darf nicht nur zerstört werden“, sagt der Brandenburger. Er kann sich deshalb vorstellen, dass Kinder lernen, wie sie Plastikverpackungen vermeiden und Müll im Wald sammeln, um einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

Mit der Pfadfindergruppe will er eine Tradition des CVJM in der Havelstadt wiederbeleben und dabei die Bestandteile Abenteuer, Gemeinschaft und Glaube verbinden. „Es gab vor sieben, acht Jahren schon mal eine Gruppe, das war noch vor meiner Zeit“, sagt der Jugendreferent der MAZ.

Natur statt Smartphone

Nicht immer sei es seiner Meinung einfach, Kinder für die Natur zu begeistern. „Häufig haben sie ein volles Schulprogramm, machen anschließend daheim Hausaufgaben, sitzen am Computer oder haben das Smartphone in der Hand“, sagt Thörner der MAZ. Er erinnert sich dagegen gern an seine Zeit als Pfadfinder zurück, besonders an Nachtwanderungen durch Wälder.

Die könnten auch Brandenburger Kinder als Pfadfinder erleben. Die jungen Brandenburger entscheiden selbst, welche Abenteuer auf dem Themenplan stehen und besprechen diese gemeinsam mit Wolfgang Thörner. Er kann sich vorstellen, dass Pfadfinder mit einem Förster den Wald erkunden.

Fährtenlesen als Herausforderung

Der zwölfjährige Benjamin Baeetge empfiehlt anderen Kindern, Abenteuer in der Natur zu erleben. „Das ist das Richtige, wenn man mal die Seele baumeln lässt, dabei selbst aktiv wird und etwas Neues sehen will“, sagt Benjamin Baettge. Für ihn ist besonders das Fährtenlesen von Tieren eine Herausforderung. „Dabei muss man sich Zeit nehmen und ganz genau hinsehen. Denn einige sind so klein und ihr Abdruck im Boden verschwindend gering“, sagt der Schüler der MAZ.

Uniform nicht militärisch

Seine Pfadfinderkluft mit Halstuch stört ihn nicht, auch wenn Wolfgang Thörner betont, dass diese einigen Erwachsenen und Kindern anfangs etwas ungewöhnlich erscheint. „Die Uniform ist nicht militärisch. Pfadfinder haben eher einen christlichen Hintergrund, was bedeutet, dass man den Menschen hilft und jeden Tag eine gute Tat vollbringt“, sagt der 52-Jährige.

Der zwölfjährige Benjamin Baettge zeichnet den Umriss eines Wolfs nach und erkundet das Leben der Tiere im Wald. Quelle: André Großmann

Benjamin Baettge stellt sich währenddessen seiner nächsten Aufgabe. Als er die Umrisse eines Wolfs zeichnet und das zugehörige Sperrholz mit einer Laubsäge aussägt, weiß er, welche Hürde es zu meistern gilt. „Das Laubsägenblatt kann dabei herausspringen, aber das ist nicht so schlimm, das kann man wieder einspannen“, sagt der Brandenburger. Seine Flamme ist indes erloschen, doch er wagt einen Neubeginn. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich etwas mache, dann richtig“, sagt Benjamin Baettge und sucht nach kleinen Ästen.

Der CVJM sucht noch Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Mitglieder einer Pfadfindergruppe werden wollen. Anmeldungen sind per Mail an post@cvjm-brandenburg.de oder telefonisch unter 03381223180 möglich.

Von André Großmann