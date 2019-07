Brandenburg/H

Nicht nur ihre Bestände auf dem Görden will die TAG Wohnen sanieren. Zeitgleich kümmert sie sich auch um Hohenstücken. Für die 96 Ein- bis Vierraumwohnungen in den sechsgeschossigen Blöcken Christinenstraße 4-10 gibt es noch in diesem Jahr neue Aufzüge.

Marcus Nudow, Leiter Immobilienmanagement der Berliner TAG Wohnen & Service GmbH. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die bisherigen Anlagen wurden 1999 und 2000 eingebaut, sie sind extrem störanfällig und es gibt kaum noch Ersatzteile, so dass Störungen immer langen Stillstand bedeuten würden. Ersatz ist schwer bis unmöglich aufzutreiben, und viele Bewohner hier sind auf den Lift angewiesen“, sagt Marcus Nudow, der Leiter für Immobilienmanagement der Berliner TAG Wohnen & Service GmbH.

Für die Häuser Nummer 4 und 6 beginnt der Umbau am 22. Juli, die Häuser 8 und 10 kommen zwei Monate später an die Reihe. Die vier Aufzugsschächte werden komplett saniert, sie wurden bereits getrocknet. Statt der Glasverkleidungen kommen Kunststoffpaneele dran, die bis zu einer bestimmten Höhe beschichtet sind, um sie vor Vandalismus zu schützen. Die Technik und die Kabinen werden komplett erneuert – vom Getriebe bis zum Bediener-Tableau.

Der ganze Umbau kosten insgesamt 600.000 Euro, welche die TAG Wohnen alleine aufbringt. „Das ist ja keine Modernisierung, sondern reine Instandhaltung. Deshalb legen wir die Kosten auch nicht um“, sagt Nudow. Die Mieter seien bereits informiert, weil die Aufzüge während des Umbaus längere Zeit nicht in Betrieb sind. „Wer also seinen Urlaub so planen kann, dass er zu dieser Zeit nicht da ist oder während der Maßnahme jetzt im Sommer lieber in den Gartenziehen will, sollte rechtzeitig Bescheid wissen.“

Von André Wirsing