Brandenburg/H

Mit Anlauf springt Jens Grosser im Volksbad Brandenburg vom Drei-Meter-Brett. „Da muss er vier oder fünf Jahre gewesen sein, so 1972 oder 1973 und lernte gerade das Schwimmen. Er wollte einfach immer ins Wasser, deshalb sollte er schnell sein Schwimmabzeichen machen“, sagt die Brandenburgerin Karin Grosser. Sie erinnert sich bei der neuen Ausstellung „ 50 Jahre Eröffnung Volksbad Brandenburg 1969“ an Familienerlebnisse.

Zur Galerie Bei der Ausstellung „50 Jahre Eröffnung Volksbad Brandenburg 1969“ erleben Gäste des Marienbads historische Fotos und Dokumente.

Badespaß im Sommer

Heute ist Jens Grosser 51 Jahre alt und Betriebsleiter im Marienbad Brandenburg. Hier betrachtet er mit seiner Mutter Schautafeln, Fotos und Dokumente. Karin Grosser denkt dabei auch an mehrere Sommertage. „Wenn es so heiß war wie heute, hat man auf der Liegewiese keinen Platz mehr gefunden. Die Menschen saßen alle am Beckenrand und haben ihre Füße rein gehalten. Dann hatten die Schwimmer Schwierigkeiten, überhaupt ins Wasser zu kommen“, sagt die Seniorin. Die 78-Jährige betont, dass Schwimmmeister Gerhard Schwinning in diesen Situationen für Ordnung sorgte.

Erste Liebe im Volksbad

Auch Melanie Triebel hat schöne Erinnerungen an das Volksbad am Marienberg. Hier fand sie ihre erste große Liebe und ließ diesen Moment bei der Ausstellung schriftlich auf einer Infotafel veröffentlichen. „Ich zeigte erst einmal Desinteresse und dann hat er meine Schuhe ins Wasser geworfen“ erinnert sich die Havelstädterin. Doch ihr Liebster brachte sie schließlich barfuß nach Hause. „Unvergessen“, kommentiert sie diesen Moment und verwendet dabei sowohl einen Tränen lachenden Smiley als auch ein Herzsymbol.

Nacktbaden nach der Disco

Heiko Birkenhauer erinnert sich hingegen daran, wie er mit Freunden nach der Disco noch schnell ins Schwimmbad gelangte. „Alle über den Zaun, Klamotten runter und eine Runde Nacktbaden. Das war der Hammer“, sagt der Brandenburger.

Eine negative Erinnerung hat Udo Ewel an seine Zeit im Volksbad. Er kaufte eine Waffel, biss in das Feingebäck und übersah dabei eine Wespe. Seine Bilanz lautet: „Zunge angeschwollen- fast erstickt.“ Dennoch findet Ewel versöhnliche Worte. „Aber trotzdem war es immer schön im Freibad“, kommentiert er.

Tausende Helfer beim Bäderbau

Ausstellungsbesucher erfahren auch, dass tausende Brandenburger am Bau des Volksbads durch finanzielle Spenden und Arbeitsstunden beteiligt waren. „Ganz Brandenburg dabei! Es ist so weit, wir bauen uns ein Schwimmbad“, lautete im Jahr 1968 ein Aufruf an die Bevölkerung.

Zu den Unterstützern zählten auch Schüler der Franz-Ziegler-Oberschule, die im April 1968 ingesamt 580 DDR-Mark durch das Sammeln von Altstoffen einlösten. Ingesamt gingen 478.000 Ostmark auf ein Spendenkonto ein. Laut Statistiken sollen um die 30.000 Brandenburger unengeltliche Arbeit im Wert von 1,6 Millionen DDR-Mark geleistet haben.

Auftritt der Puhdys

Hilfe sicherten dabei unter anderem Mitarbeiter des Stahl- und Walzwerks, private Fuhrunternehmer und die Hausgemeinschaft „Gertrud-Piter-Platz 10“ zu, deren Mitglieder 100 DDR-Mark spendeten. Im Juni des Jahres 1981 gastierte außerdem die DDR-Jugendsendung „rund“ bei einem Bezirksjugendtreffen der FDJ im Freibad des Volksbades. Hunderte Brandenburger sahen damals Bands wie Die Puhdys, Karat und City.

„Mit Stolz“ betrachtet Manfred Bergemann die Fotos der Ausstellungseröffnung. Er leitete fast 30 Jahre das Stadtbad. „Wir haben viel erreicht, immer mit dem Grundsatz nach vorne zu gehen und weiter zu machen, wenn etwas kaputt war“, sagt der 80-Jährige. Vorangehen will auch Jens Grosser und blickt mit seiner Mutter Karin auf das 50-Meter-Becken. „Für uns sind das Marienbad und Volksbad feste Bestandteile unseres Lebens“, sagen Mutter und Sohn und freuen sich auf weitere Erlebnisse.

Info: Die Ausstellung „50 Jahre Eröffnung Volksbad Brandenburg 1969“ kann bis Ende des Jahres im Marienbad besichtigt werden. Zu sehen sind Fotos, Dokumente und Filme des DDR-Fernsehens. Infos unter: 03381 322780.

Von André Großmann