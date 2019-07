Brandenburg/H

Mit einer Kettensäge bahnt sich Bildhauer Hans-Georg Wagner den Weg durch eine Tischlerplatte, ritzt Einkerbungen ins Holz und sägt Öffnungen in das Material. Die Ergebnisse seiner Arbeit sehen Besucher im Kunstwerk „Untersuchungen zur Freiheit“, das aktuell in der Kunsthalle Brennabor steht.

Zur Galerie Die Ausstellung Mensch und Landschaft, Wege zu Fontane“ startet am 19. Juli in der Kunsthalle Brennabor. Zuschauer erleben mehr als 100 Kunstwerke.

Arbeiten von sechs Künstlern

Es kann ab 19. Juli bei der Ausstellung „Mensch und Landschaft, Wege zu Fontane“ betrachtet werden. Sechs Künstler präsentieren ihre Arbeiten und setzen sich mit dem Wirken des Schriftstellers auseinander. „Es sind Künstler, die so unfassbar unterschiedlich in ihrer Ästhetik sind, sich zusammengefunden haben und Fontane ehren. Diese Vielfalt macht es so spannend“, sagt Kurator Christian Kneisel. Besucher erleben bei der Ausstellung über 100 Kunstwerke, darunter Bilder, Skulpturen, Holzbüsten und Plastiken.

Jeder Künstler beschäftigt sich auf seine Weise mit dem Wirken des Schriftstellers, Bildhauer Hans-Georg Wagner liest aktuell Fontanes Roman „Der Stechlin.“ „Sein genauer Blick auf Menschen und wie sie in ihrer Umgebung agieren, bringt ihn mir nahe. Für mich ist er ein Brandenburger mit Anstand“, sagt Wagner der MAZ. Auch der 56- Jährige will seine Figuren mit Liebe betrachten und die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten ernst nehmen. Bei seinen „Untersuchungen zur Freiheit“ spielt er mit den Symbolen, will Oberflächlichkeiten entfernen, stattdessen in die Tiefe gelangen und ein wirkungsvolles Bild erschaffen.

Anonyme Frauenporträts

Währenddessen betrachtet Malerin und Grafikerin Elli Graetz Frauenporträts aus dem späten 19. Jahrhundert. Graetz ist fasziniert von den anonymen Bildern, die sie mit dem Siebdruckverfahren bearbeitet hat. „Mich begeistert der Ausdruck der Frauen, diese Strenge und Würde, die dahintersteht.“ Der Künstlerin gefällt, dass Frauen in den Werken Theodor Fontanes vielfältig vertreten sind und er sie nicht abwertend, sondern eher liebevoll behandelt.

„ Fontane war angetan von Frauen, deren Leben nicht in den vorgegebenen Bahnen verlief. Es sind Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die auf ihre Weise nach Glück streben und an den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit zerbrechen“, sagt Graetz. Sie vergrößert die Porträts, ergänzt farbige Tapete, Muster und Textelemente, um den Frauen einen neuen Ausdruck zu verleihen. Graetz überlässt es den Zuschauern der Ausstellung, welche Abbildungen sie Fontanes Frauenbildern in den Romanen und Novellen zuordnen.

Blick in Gesichter

Bildhauerin Gisela Eichhardt sucht in der Kunsthalle Brennabor den optimalen Standort für ihre Plastiken. Die 55-Jährige beobachtet, versucht in Gesichtern zu lesen und fängt ihre Erkenntnisse in ihren Werken ein. „Ebenso, wie Fontane mit Worten die Figuren in seinen Romanen vor unserem Auge lebendig, ja beinahe plastisch werden lässt“, sagt Eichhardt.

Bei der Plastik „Braut“ dachte sie an Frauenfiguren, die verheiratet werden, dann versuchen, eigene Wege zu gehen, um ihre Vorstellungen zu leben und oft an den Konventionen scheitern. Ihre Siebdruckserie „Lebenswege“ wurde durch Frauengestalten wie Effi Briest und Jenny Treibel angeregt.

Kurator Christian Kneisel betont, dass es sich um die größte Fontane-Ausstellung handelt, die im Jubiläumsjahr in Brandenburg an der Havel zu sehen ist. „Der Zuschauer muss beurteilen, ob es den Künstlern gelungen ist, Fontane ein Stück näher zu bringen“, sagt der 65-Jährige der MAZ.

Die Ausstellung „Mensch und Landschaft, Wege zu Fontane“ wird am 19. Juli um 18 Uhr eröffnet und ist bis zum 30. August 2019 geöffnet. Gäste können die Kunstwerke Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr in der Kunsthalle Brennabor betrachten.

Von André Großmann