Neue Bäume für den Altstadt-Markt in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Sechs Blumeneschen sind am Mittwoch auf dem Altstädtischen Markt gepflanzt worden, komplettiert wird das Neugestalten des Platzes mit zwei Ruhebänken und drei Spielgeräten.

„Es gibt seit langem eine Diskussion um das Gestalten des Altstädtischen Marktes. Im vorigen Sommer hat die Initiative ,Altstadtleben’ an einem Wochenende gezeigt, was hier möglich ist“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Mehr Gründe für Verkehrsberuhigung

Zudem gehe es auch um die Forderungen nach geringeren Geschwindigkeiten in der Altstadt. Wenn der Platz eine Aufenthaltsqualität habe und Menschen zu Verweilen einlädt, gebe es auch bessere Argumente zum Einrichten eines „verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches“ – also einer Tempo-20-Zone analog zur Steinstraße – quer durch die Altstadt. Derzeit befinde man sich noch beim Prüfen, zudem müssten noch andere Behörden gehört werden.

Scheller kündigt an, dass es im Sommer möglicherweise auch wieder eine gastronomische Nutzung auf dem Altstädtischen Markt geben könne, die Verwaltung verhandle derzeit noch darüber mit den „Altstadtleben“-Aktivisten.

Blumenesche kommt nicht aus Deutschland

Die Bäume sollen nun der Anfang sein. Sie sind bereits zwischen sechs und sieben Jahre alt. Zudem mussten sie sich erst drei Jahre lang in Deutschland eingewöhnen, erläutert Bernd Prieß vom Grünamt der Stadt . „Da geht es um die so genannte Winterhärte. Das Bundesland Brandenburg beispielsweise liegt in der Klimazone 7 a, das heißt, die Bäume müssen Temperaturen von -15 bis -17,7 Grad Celsius vertragen können.“ Die Blumenesche – oder auch Manna-Esche – gehört zu den Ölbaumgewächsen und stammt aus dem Mittelmeerraum. Sie ist also in Deutschland ein Neophyt, eine Pflanze, die ursprünglich nicht hier wächst.

Spezielle Anker für die Wurzeln

Die Wurzelballen sind mit einer speziellen unterirdischen Ballenverankerung in die 1,20 Meter tiefen Pflanzlöcher gesetzt worden. Spanngurte sorgen dafür, dass jeder Baum gerade steht und auch bleibt. „Es bilden sich ja feine Wurzelhärchen, die durch den Jutestoff des Ballens treiben und später immer größer werden. Wenn sich die Bäume bewegen, brechen diese ständig ab, die Wurzeln können sich deshalb nicht weiter entwickeln“, beschreibt Thomas Hurt, der mit seiner Firma H & K-Gartendesign das Pflanzen und die ersten fünf Jahre Pflege übernommen hat.

Die jungen Bäume bekommen eine unterirdische Ballenverankerung verpasst, damit sie gerade stehen und in Ruhe anwachsen können. Quelle: André Wirsing

Die Baumscheiben werden nun wieder mit locker verlegtem, und damit wasserdurchlässigen, Pflaster eingefasst und mit Promenadengrand belegt. Die Stadt hat sich die Aktion einiges kosten lassen: Bäume und Pflege kosten 12.000 Euro, Spielgeräte und Stadtmöbel weitere 11.000 Euro.

Von André Wirsing