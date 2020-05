Neue Bilder: Daniel Zimny fotografiert Lost Places der Havelstadt

Brandenburg/H

Verlassene Bunker, Wälder und die Stille der Nacht halten Daniel Zimny nicht auf. Der Brandenburger sucht Lost Places in der Havelstadt und im Umkreis von 40 Kilometern. Er fotografiert die Orte mit seiner Spiegelreflexkamera und liebt den Adrenalin-Kick.

Zur Galerie Der Brandenburger Daniel Zimny fotografiert Lost Place. Er erkundet Gebäude, Wälder und entdeckt ein Skelett in einem Bunker. Die MAZ hat ihn bei seiner Tour begleitet.

Knochen auf dem Boden

Als er durch den Wald neben dem ehemaligen Flugplatz Brandenburg-Briest läuft und nach 1,5 Kilometern Spaziergang ein leerstehendes Gebäude sieht, stoppt der 38-Jährige. Er sieht sich um, betrachtet ein Lüftungsrohr und steigt die Treppen hinab.

Anzeige

Schritt für Schritt tastet er sich voran, nur seine Taschenlampe und das Display der Spiegelreflexkamera erhellen den FB3-Bunker der Nationalen Volksarmee (NVA). Dann blickt der Brandenburger auf den Boden und sieht mehrere Knochen.

Weitere MAZ+ Artikel

Abenteuer im Bunker

„Ich habe ein Skelett entdeckt, kann aber nicht sagen, um welches Tier es sich handelt. Ich spüre ein Kribbeln im Bauch, diese Orte haben einen besonderen Reiz, Atmosphäre. Ich frage mich, was hier passiert ist und wer wohl damals in diesen Räumen lebte“, sagt der 38-Jährige.

Die FB3-Gebäude sind der bekannteste Bunkertyp der ehemaligen DDR. Meist hatten dort sechs bis zehn Personen Platz. Daniel Zimny sieht sich weiter um und findet auf den Böden rostige Getränkedosen, Nägel und Reste von Möbelstücken.

Munitionsreste entdeckt

Seine Fototouren sind für ihn sowohl neue Abenteuer als auch Zeichen der Vergangenheit. An diesem Nachmittag hofft er auf Patronenhülsen, geht aber zunächst leer aus.

Eine Stunde später entdeckt er schließlich Munitionsreste. „Das ist vermutlich eine Granate. Ich hoffe, dass sie nur zu Übungszwecken benutzt wurde und niemand verletzt wurde“, kommentiert der Brandenburger und drückt auf den Auslöser seiner Canon Eos 1300 D. Er steht zwischen mit Graffiti besprühten Wänden und lässt den Moment der Einsamkeit auf sich wirken.

Nicht immer ist er allein, auf seinen Fototouren begegnet er auch Tieren. „Mitten in der Nacht war ich im Gördenwald unterwegs, als plötzlich Augen blitzten und mich genau ansahen. Es war eine Gestalt mit weißem Fell, doch nach einem kurzen Rascheln war sie wieder im Gebüsch verschwunden“, sagt Zimny.

Vergessene Orte

Sogenannte Lost Places faszinieren ihn seit zwei Jahren. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bezeichnet Orte, die als vergessen gelten und aus der allgemeinen Wahrnehmung verschwunden sind. 2018 sieht der Havelstädter ein Youtube-Video mit Bildern aus der Sperrzone des ehemaligen Kernkraftwerkes in Tschernobyl.

Daniel Zimny erkundet daraufhin die Region, fragt andere Brandenburger nach Lost Places im Bundesland, fährt nach Berlin in den ehemaligen Spreepark und betont, dass ihm Regeln wichtig sind.

„Wenn ich ein Verbotsschild vor dem Gebäude sehe, gehe ich nicht hinein. Ich versuche so weit wie möglich vorab zu recherchieren und beachte immer eine mögliche Einsturzgefahr. Der Reiz des Neuen bleibt aber immer bestehen“, sagt der Hobbyfotograf der MAZ.

Traum von einer Ausstellung

In der Havelstadt plant er Bilder von leer stehenden Plattenbauten, Bahnhöfen, verlassenen Autos und hofft auf eine Besichtigung der ehemaligen Discothek Manhattan. „Dieser Ort gehörte jahrelang zum Nachtleben der Havelstadt, mich interessiert, wie es jetzt dort aussieht. Ich hoffe, dass ich in ein paar Monaten hinein darf und habe schon mal bei dem jetzigen Inhaber Klaus Dölle angefragt“, sagt der 38-Jährige.

Aktuell liegen zehntausende Bilder auf Daniel Zimnys Festplatte. Einzelne Exemplare würde er gern in seiner Heimatstadt ausstellen. „Jeder Fotograf hat seine Ideen und Perspektiven. Das macht die Aufnahmen so vielfältig. Ich wäre schon stolz, wenn meine Darstellungen in meiner Heimatstadt sichtbar werden“, sagt Zimny.

Einige seiner Motive sehen Gäste aktuell in der multimedialen Ausstellung „nineties berlin“. Dort hat Zimny Momente der Loveparade festgehalten. Wann er wieder an geführten Fototouren teilnimmt, ist in Zeiten der Corona-Pandemie zwar unklar.

„Sicher ist aber, dass ich die Augen und Ohren offen halte und mich immer über neue Tipps der Brandenburger freue. Die verlassenen Orte haben einfach etwas Besonderes und es lohnt sich, das festzuhalten“, sagt der 38-Jährige und stellt die Beleuchtungszeit seiner Kamera ein.

Daniel Zimny freut sich auf Gleichgesinnte und neue Lost Places. Tipps und Hinweise nimmt er per Mail an ravebuero@hotmail.com entgegen.

Von André Großmann