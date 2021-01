Neue Bilder: Dieser Brandenburger gestaltet einen Kalender für 2022

Brandenburg/H

Was Sterne, der Mond, die Nacht und Schatten an der Katharinenkirche gemeinsam haben, zeigt Sebastian Baumann in seinem neuen Bild „Die Auferstehung“.

Kalender für das Jahr 2022

Der Hobbykünstler arbeitet an einem Kalender für das Jahr 2022 und präsentiert darin Motive aus Brandenburg an der Havel. Er malt die Kur- und Steinstraße als Aquarell, zeigt parkende Autos vor der Gotthardtkirche und die aufgehende Sonne über dem Jüdischen Friedhof.

„Die Malerei ist ein kreativer Ausflug in eine andere Welt. Ich bin in einer Künstlerfamilie groß geworden und möchte die Menschen dieser Stadt mit neuen Bildern überraschen. Diese Herausforderung motiviert mich“, sagt der Brandenburger.

Kunst mit Emotionen

Im Alter von 13 Jahren experimentiert er das erste Mal mit dem Aquarellfarbkasten seiner Mutter und erweitert nach und nach sein Repertoire. Sebastian Baumann zeichnet Graffiti, Acryl, erstellt Collagen mit Trocken- und Nasstechniken, spachtelt und schattiert.

In einigen Situationen erlebt er magische Momente und weiß sofort, welche Motive er für den Kalender gestaltet. So sieht Sebastian Baumann in der Hauptstraße eine Tram, die an der MAZ-Ticketeria vorbeifährt.

„Die alte Straßenbahn und das Leuchten am Himmel passen perfekt zusammen, das sind Emotionen, die mich berühren“, sagt der 39-Jährige. Nachdem er den Moment fotografiert hat, schaut sich der Brandenburger die Abbildung genauer an.

Test der Geduld

Sebastian Baumann denkt nach, welche Schattierungen und Farben er verwendet, misst Winkel aus und erstellt zunächst eine architektonische Zeichnung mit dem Bleistift. Er bewässert und trocknet sein Blatt Papier, und gestaltet das Motiv mit einem großen Aquarellpinsel aus.

„Dazu muss das Wasser sauber sein, und ich gehe mit verschiedenen Farbtönen in die wässrigen Stellen hinein. Das ist ein Spiel mit der Geduld, denn die Trocknungsphasen dauern sehr lang, bei diesem Bild sogar bis zu 20 Stunden. Aber für den Charme dieses besonderen Moments hat sich die Mühe gelohnt“, sagt der gelernte Gastronom.

Neue Heimat in Brandenburg an der Havel

Er ist im Sommer 2019 aus Rostock nach Brandenburg an der Havel gezogen und findet sein Glück. Bei seinem ersten Spaziergang durch die Stadt läuft er von der Jahrtausendbrücke zur Hauptstraße, sieht die Bücherzelle und entdeckt eine Streetart-Zeichnung, die ihn begeistert. „ Brandenburg an der Havel ist meine neue Heimat. Die Stadt ist sehr romantisch und malerisch“, sagt Baumann.

Privat hofft der Havelstädter auf einen neuen Job in der Gastronomie oder Pflege, die Malerei ist sein Hobby und Ausgleich. Er will Kindern sein Wissen vermitteln und Tipps zum Zeichnen geben. In den nächsten Wochen arbeitet er mit der Künstlerin Ina Ebert zusammen, die mit verschiedenen Techniken malt, schnitzt und Leinwände gestaltet. Aus diesem Projekt sollen neue Ideen entstehen.

Vier Motive fehlen noch

Für den Kalender fehlen ihm zwar noch vier Motive, Sebastian Baumann hat aber klare Vorstellungen. Er möchte die Jahrtausendbrücke, den Roland am Altstädtischen Rathaus und den Springbrunnen abbilden.

Sein Kalender wird um die 30 Euro kosten und in einer Auflage von maximal 40 Exemplaren erscheinen. Bei hoher Nachfrage, ist eine weitere Produktion denkbar. Der 39-Jährige sitzt in seiner Malstube in der Hauptstraße, sieht sich um und greift für seine nächste Auftragsarbeit zum Pinsel.

Traum von einer Ausstellung

„Malerei bedeutet, anderen Menschen eine Freude zu machen, in Kontakt zu kommen und Spuren zu hinterlassen. Ich werde mein Leben lang zeichnen. Und es wäre mir eine Ehre, wenn die Brandenburger meinen Namen kennen, wenn ich mal alt bin. Dafür werde ich alles geben. Vielleicht darf ich meine Werke irgendwann auch mal ausstellen, das würde mir viel bedeuten“, sagt Sebastian Baumann und lächelt.

Info: Sebastian Baumann freut sich auf Gespräche zu seinen Arbeiten und ist per Mail an sebastianbaumann81@gmx.de erreichbar.

Von André Großmann