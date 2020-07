Brandenburg/H

Neue Kunstwerke und Farben begeistern die Kinder der Kita „ St. Katharinen“. Statt der grauen Fassade an einer über 50 Jahre alten Wand sehen sie jetzt Blumen, Küken und Luftballons in rot, orange, gelb und lila.

Farbe für einen Fuchs

Die neuen Motive haben die Brandenburger Matthias Vielstich, seine Freundin Steffi und ihre Tochter Marlene gestaltet. „Die Zeichnungen besitzen mit ihren hellen, fröhlichen Farben einen besonderen Charme und sind schöne Bilder für Kinder. Die Wand kann von unserer Seite aus so bleiben, was später andere Eltern damit machen, liegt nicht mehr in unserer Hand. Hauptsache sie ist nicht mehr so grau und kaputt“, sagt Matthias Vielstich.

Dann greifen sich der Brandenburger und seine Tochter Marlene einen Pinsel, suchen nach Details und laufen über den Hof. Die Dreijährige sieht sofort, dass dem Fuchs noch Farbe fehlt, hilft nach und lächelt. Sie sagt der MAZ, welches Bild ihr am besten gefällt. „Es ist der Hase, der die bunten Luftballons in seinen Pfoten hält“, kommentiert die Brandenburgerin.

Salpetersäure in der Wand

Doch wie sind die Bilder entstanden? Zunächst wollen Matthias Vielstich und seine Freundin Steffi nur bei einem Frühjahrsputz helfen und die Wand verschönern, doch das reicht ihnen nicht aus. Sie bitten den Malermeister Bernd Stägemann um professionelle Hilfe.

Er stellt fest, dass die Helfer den losen Putz entfernen müssen und die Wand mit Salpetersäure durchsetzt ist. Matthias Vielstich gibt aber nicht auf. Er und seine Freundin Steffi suchen online nach Malvorlagen, recherchieren, welche Farbtöne bei der alten Wandoberfläche länger als eine Saison halten und fahren anschließend in den Baumarkt.

Neue Projekte geplant

Dort stehen sie vor der nächsten Herausforderung. Denn wegen der Corona-Pandemie sind in den Baumärkten die Farbmischmaschinen gesperrt. „Wir haben also alles frei gestaltet und das macht den besonderen Reiz aus, dass wir es geschafft haben, obwohl wir keine Malprofis sind“, sagt Matthias Vielstich. In Zeiten der Kontaktbeschränkungen gestalten er und seine Familie die Wand, während sie neugierige Kinder aus dem Fenster der Kita beobachten.

Kita-Leiterin Angelika Demir freut sich über die neu gestaltete Wand. „Ich bin den Eltern für ihren Einsatz dankbar. Und wir sind hier noch nicht fertig, denn in den nächsten Wochen und Monaten wollen wir die Wände im Hausflur bemalen“, sagt sie. Matthias Vielstich hat bereits zugesagt und hofft auf weitere Helfer. Welche Bilder dann entstehen, ist aber noch ein Geheimnis.

Von André Großmann