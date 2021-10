Brandenburg/H

Das Interesse an der neu entstehenden Brücke am Altstadt-Bahnhof ist nach wie vor groß. Am Donnerstagabend mussten noch zusätzliche Stühle im Industriemuseum aufgestellt werden, damit die etwa 50Besucher Platz finden konnten.

Unzureichende Information

Eingeladen hatten die Stadtverordneten-Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen sowie Die Linke. Ihre Motivation dazu war auch einer ihrer Hauptkritikpunkte an Stadtverwaltung und Landesbetrieb Straßenwesen, der im Auftrag des Bundes plant und baut – das unzureichende Informieren der Bürger und das ungenügende Einbeziehen der Stadtverordneten in die Planungen.

Rathaus zum Handeln bewegt

„Hätten wir nicht diesen Termin angesetzt, wäre Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nie auf die Idee gekommen, ein Bürgerforum im Audimax abzuhalten“, sagt Grünen-Fraktionschefin Martina Marx. Scheller hatte erst tags zuvor für den 11. November in die Technische Hochschule eingeladen, gemeinsam mit Vertretern von Landesbetrieb, Verkehrsbetrieben und Stadtverwaltung sollen die Schritte bis zum Neubau erläutert werden.

Kritikpunkte teilweise beseitigt

Am Donnerstag übernahm dies der Verkehrsexperte des Verkehrsclubs Deutschlands VCD, Frank Träger. Er stützte sich auf die bereits vorhandenen Pläne, lobte, dass einige Kritikpunkte bereits ausgeräumt seien, gerade beim Rad- und Fußverkehr mit Wegen an der neuen Südrampe, dem Montieren von Treppen und Aufzug an den Fußgängerrampen zwischen B 102 (unten) und B 1 (oben). Die Fußgängerampel auf Höhe des Altstadt-Bahnhofes bleibe erhalten, auch seien die Umsteigebeziehungen zum Nahverkehr besser. „Nach den alten Plänen hätte man vom Zug zum Bus bis zu 750 Meter weit laufen müssen.“ Gelungen sei es nun auch, Geh- und Radwege klar voneinander zu trennen.

Großer Flächenverbrauch

Kritisch sieht der Vertreter des ökologisch ausgerichteten VCD den riesigen Flächenverbrauch, unter anderem durch das Spiegeln der einstigen Europakurve auf die Ostseite der B 102. Auch müssten viele Verkehrsteilnehmer nun gleich zweimal links abbiegen: Wer beispielsweise aus Richtung Quenz in Richtung Hauptbahnhof fährt, biegt von der Brücke links auf die geschwungene Abfahrt ab, unten dann nochmals nach links auf die B 102.

Verrückt nach Osten

Auch rückte der ganze Knoten durch die neue Auffahrt und das verlegen der B 102 um zehn Meter nach Osten näher an die Wohnhäuser an der Magdeburger Straße heran, was zusätzlichen Schallschutz erfordert. Anders gehe es gar nicht, verteidigt Freie-Wähler-Gast Dirk Stieger die Pläne: „Es wird eine große Kranaufstellfläche vor dem Altstadt-Bahnhof gebraucht, von der aus jeder Punkt erreicht werden kann. Zudem wird der Bahnhofsvorplatz größer und kann später von der Stadt ansprechend gestaltet werden. Er wolle die Brücke schnell, diese nicht durch neue Diskussionen bremsen.

Von André Wirsing