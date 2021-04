Neue CD: Karen Schneeweiß-Voigt und Katharina Burges vertonen Erinnerungen

Brandenburg/H

Nur ein einziges Mal konnte bisher die von Karen Schneeweiß-Voigt und Katharina Burges inszenierte musikalische Lesung „Von der Liebe. Und dem Krieg. Frauen erinnern“ in der Zeit des kulturellen Lockdowns aufgeführt werden. Alle weiteren Veranstaltungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer.

Ein Grund mehr für Karen Schneeweiß-Voigt, die jenes Projekt schon lange in sich trägt, die authentischen Erinnerungen ihrer beiden Großmütter „über unglaubliche und zum Teil erschreckende Erlebnisse“ auf einem Album genauso intensiv erlebbar zu machen, wie es bei der Aufführung der Fall gewesen und der Sensibilität des Themas angemessen ist.

Die Schriften, aus denen die Schauspielerin liest, sind Erinnerungen zweier Frauen, die in der extremsten Form menschlicher Auseinandersetzung irgendwie überleben mussten und dabei allzeit das Liebevolle in sich bewahrten. Eine der Großmütter war Elisabeth Herrmann, geborene Bühlow, die 1943, als Mütter mit Kindern Berlin verlassen mussten, mit ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn in ein Dorf ins damalige Wartheland evakuiert wurde. Von dort flüchtete sie vor der herannahenden Front „in einer wahren Odyssee über Rügen zurück nach Berlin.“ Ihre Erinnerungen daran schrieb sie 40 Jahre später auf.

Die andere Großmutter, Clara Schneeweiß, lebte in Potsdam und hatte drei Söhne. Einer von ihnen war von 1943 bis 1946 in amerikanischer Gefangenschaft. Ihm schrieb die fromme Frau jeden Tag einen Brief. Ihre Enkelin liest aus jenen, die zeitlich um den 14. April 1945, dem großen Bombenangriff auf Potsdam, verortet sind.

Gesanglich-gefühlvoll vorgetragen wird auch von Katharina Burges, die bekanntes Liedgut in Piano-Versionen arrangierte. Das englische Volkslied „Auld Lang Syne“, das Antikriegslied „Sag mir wo die Blumen sind“, der Psalm „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“, Robert Schumanns „Mondnacht“ und Friedrich Glücks „In einem kühlen Grunde“, letztere jeweils mit den Texten von Joseph von Eichendorff, sind nur einige der Stücke, die das gelesene Wort stimmig umrahmen.

Aufgenommen wurde das Album Ende letzten Jahres im Landhaus-Tonstudio in Bensdorf von André Wlodarski. „So merkwürdig es klingt, ich verdanke der Pandemie in vielerlei Hinsicht dessen Verwirklichung. Zum einen hat sie mir 2020 viel Zeit geschenkt, das Projekt zu planen und umzusetzen. Zum anderen habe ich vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg ein Mikrostipendium erhalten, um diese CD zu produzieren. Sonst hätte die Lesung vermutlich niemals in dieses Medium überführt werden können“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt.

Thema bleibt aktuell

Ihr ist wichtig, dass die Themen ihrer Lesung nicht in Vergessenheit geraten. Flucht und Vertreibung hat die Menschheit mit dem Zweiten Weltkrieg nicht hinter sich gelassen. Aktuelle Flüchtlingsströme erinnern so schmerzhaft daran, wie das wertvolle Album zweier Künstlerinnen, das im Internet direkt auf der Webseite des Theaters Freies Feld unter www.theater-weites-feld.de erhältlich ist.

Von Torsten Gränzer