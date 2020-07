Neue Café-Wirtin: Selbstgebackenes in der Kirche

Brandenburg/H

Auf der Angebotstafel draußen stehen Mohn-Stachelbeertorte, Nusstorte, Rhabarber-Streuselkuchen und Mandarinencremetorte. In der verglasten Auslage drinnen kann man die Meisterwerke auch bewundern.

Neue Gastgeberinnen

Sabine Freimuth ist die neue Betreiberin des Cafés in der Kirche direkt am Mühlengraben, nachdem sich Vorgängerin Elke Schmidt-Hölzel umorientiert und das Café Pauline im Paulikloster übernommen hat. „Ich habe bei der Neuapostolischen Kirche nachgefragt und den Zuschlag bekommen.“ Gemeinsam mit ihrer Kollegin Bärbel Höhne bewirtet sie nun seit einem Monat von Mittwoch bis Sonntag die Gäste.

Zurück in der Gastronomie

„Ich habe lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet. Mit Rücksicht auf die Familie bin ich dann in den Einzelhandel gewechselt. Und nun bin ich wieder da. Als Liebhaberin von Kaffee und Kuchen ist es genau das Richtige für mich.“ Seit sechs Jahren lebt Sabine Freimuth in der Havelstadt, kam aus Berlin hierher.

Alles wird selbst gebacken

„Bei uns wird alles selber gebacken, wir machen das mit viel Liebe und Engagement. Wir backen im Café, die Gäste lieben den Duft von frischem Kuchen. Und weil wir wegen der Corona-Einschränkungen beispielsweise die Tische nicht mit Blumen dekorieren dürfen, sorgen wir eben anderweitig für Gemütlichkeit.“

Rezepte vorab ausprobiert

Die Rezepte wurden alle Zuhause ausprobiert, Bärbel Höhne hat einen ganzen Fundus an bewährten Kreationen. Zudem gibt es im Internet immer wieder Anregungen. Alles Gebäck und auch die Getränke werden selbstverständlich auch zum Mitnehmen für die eilige Kundschaft angeboten.

Zudem gibt es auch noch ein Imbissangebot für den kleinen Hunger – etwa Toast Hawaii oder Strammer Max, das Angebot soll wöchentlich wechseln, damit es interessant bleibt.

Schon Stammkunden da

„Treue Gäste haben wir schon beispielsweise aus der Seniorenresidenz Alexa, die mit ihren Angehörigen herkommen. Auf der Terrasse ist ja vor allem bei schönem Wetter viel Platz.“ Über mangelnden Zuspruch muss sich Sabine Freimuth nicht beklagen. Manchmal würden die Tische gar nicht ausreichen, dafür gibt es aber noch stille Reserven im Lager.

Reservieren ist sinnvoll

„Gerade an den Wochenenden mit viel Sonne lohnt es sich, vorab zu reservieren. Das gilt vor allem, wenn mehrere Personen auf einmal kommen.“ Es sei auch gut, wenn die Gastgeberinnen vorher wissen, mit wie vielen Gästen zu rechnen ist. Dann sei es besser planbar, auch genügend Kuchen vorab zu backen, damit es am Ende auch reicht.

Die beiden Frauen richten auch Familienfeiern und Kaffeetafeln aus, allerdings nur nach vorheriger Absprache. In der relativ kleinen Einrichtung muss eben genau geplant werden, damit am Ende alle zufrieden sind.

Platz ist genug

Im Inneren gibt es auf beinahe 70 Quadratmetern theoretisch Platz für 40 Gäste, derzeit dürfen es nicht so viele sein. Auf der Terrasse mit Blick auf Mühlengraben und Stadtkanal finden weitere 30 Gäste Platz. Und bei schlechtem Wetter kann das Foyer der Kirche problemlos mit genutzt werden.

