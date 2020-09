Brandenburg/H

Musik in der Fontebar ist für Frank Gerstmann mehr als eine Tradition. Als DJ Ton-Art hat er von 2004 bis 2014 am Havelufer auf gelegt, Veranstaltungen wie den Tanztee und die Rock- und Oldienacht gegründet.

DJ lobt Stil und Niveau der Fontebar

Das Aus für den Betreiber Patrick Palm schockt ihn nicht, Frank Gerstmann hat Hoffnung. „Die Fontebar hat eine wunderbare Lage, direkt an der Havel und eine traumhafte Aussicht. Das Ambiente war nie elitär. Hier feiert der Student neben dem Hausmeister und Arzt aus dem städtischen Klinikum, das ist sehr angenehm“, sagt Gerstmann.

Für Frank Gerstmann hat die Fontebar viel Potenzial. Quelle: Jacqueline Steiner

Für ihn ist die Bar ein Ort mit Stil, Flair und Niveau, der sich nicht vor Berliner Clubs verstecken muss. „Das Potenzial ist groß. Ich wünsche mir, dass Hank Teufer und das Event-Theater den neuen Betreiber sorgfältig auswählen und nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten entscheiden. Sie sollten sich mit den Kulturverantwortlichen der Stadt beraten“, sagt er der MAZ.

Der 60-Jährige stand in der Fontebar mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg Erardo Rautenberg und früheren Sozialminister Günter Baaske am Mischpult. Er erinnert sich an Silvesterpartys, wo er Partybilder auf der Leinwand zeigte.

Ex-Betreiberin mit emotionalem Post

Für Annik Rauh ist das Fonte ihr Herzenskind, das allen Brandenburgern gehört. Sie hat die Bar von Dezember 2003 bis 2016 geleitet, und ein Statement auf Facebook veröffentlicht.

2003 habe ich das Fonte eröffnet. Damals war der Laden pleite. So wie heute wieder. Mein Nachfolger hat sein Herzblut... Gepostet von Annik Rauh am Mittwoch, 16. September 2020

Die Gastronomin erinnert sich an ihre schönsten und kuriosesten Momente. Dazu zählt ein Besuch ihrer Familie, bei der Rauhs Oma Hilde Lölkes Halt in der Bar machte. „Sie stand oft um 05 Uhr auf und trank an diesem Tag um 09.30 Uhr ihr erstes Bier“, sagt Annik Rauh und lächelt. 2005 erlebte sie zwei als Hexen verkleidete Gäste, bei denen sie bis heute rätselt, wer die Besucher waren.

Brandenburger schätzen den Standort

Die Unternehmerin übernahm im Dezember 2003 die Location, damals als Geschäftsführerin des „Fonte im Fontane-Klub“ und spürte, wie sehr der Ort den Brandenburgern am Herzen liegt. „Als wir die Terrassentür geöffnet haben, kamen sofort Leute, die gefragt haben, wann es wieder los geht“, sagt die Unternehmerin.

Gastronomin Annik Rauh bietet dem neuen Betreiber der Fontebar Hilfe an. Quelle: André Großmann

Für sie gehört die Fontebar zu Brandenburg an der Havel. „Ich will dort endlich wieder etwas trinken gehen. So wie wir alle, oder nicht? Das Fonte wird wieder öffnen. Und wenn ich etwas dafür tun kann, ist es mir eine Ehre“, kommentiert die Gastroberaterin.

Stammgast Melanie Jänicke hat positive Erinnerungen an die Fonte-Zeit, zumindest bis im Oktober 2016. „Damals waren sie in der Brandenburger Gastronomie Vorreiter, haben die Speisekarte auf vegetarische Gerichte umgestellt. Du gehst alleine hin und triffst immer andere und bist nicht mehr allein“, sagt die 34-Jährige. Die Atmosphäre am Havelufer ist für sie deshalb bis heute einzigartig. Die Brandenburgerin hofft, dass ein neuer Betreiber mit „mehr Herzblut“ startet.

Die Fontebar sucht einen neuen Betreiber. Quelle: André Großmann

Frank Gerstmann sieht häufiger Touristen auf der Jahrtausendbrücke stehen, die sich fragen, warum die Terrasse der Bar nicht schon am Mittag geöffnet hat. „Es ist wichtig, dass diese Perle wieder zum Leben erweckt wird“, sagt er.

Wie sich die Ausrichtung der Bar bei einem neuen Betreiber verändert, weiß Vermieter Hank Teufer noch nicht. „Die Donnerstagsparty sollte aber bleiben, denn das ist Tradition“, sagt er.

Von André Großmann